Alianza Lima cerró a nuevo delantero inesperado después de la partida de Víctor Guzmán y Erick Noriega

La reserva de Alianza Lima ha realizado un movimiento estratégico importante en su plantilla, según el analista táctico Julio Futemma. La posición de delantero central ha sido reforzada con la incorporación de Jefferson Churi, un prometedor atacante colombiano de 22 años y 1.85 cm de estatura. Churi, quien se formó en las divisiones menores del Deportes Quindío, llega procedente del Social Pariocoto de Áncash, equipo con el que participó en la primera fase de la Liga 3.

Alianza Lima cubre los puestos pendientes

Este traspaso es particularmente relevante, ya que Churi arriba para llenar el vacío dejado por Víctor Guzmán, quien recientemente fue transferido al Sporting de Lisboa en Portugal. La llegada de Churi se enmarca en un período de actividad en el mercado de transferencias para Alianza Lima, que también vio la venta de Erick Noriega al Gremio de Brasil. La intención es que este nuevo delantero potencie la reserva aliancista, especialmente de cara a la Liga 3, donde ya destacan otros nombres de interés como Enzo Borletti y Mauricio Matzuda.

Esta dinámica de movimientos entre la reserva y el primer equipo es vista como potencialmente muy beneficiosa a futuro para el club. Los jugadores de las divisiones inferiores de Alianza Lima II tienen la posibilidad de ascender y jugar en el primer equipo de la Liga 1, siempre y cuando cumplan con los requisitos específicos establecidos por el reglamento de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Jefferson Churi jugará en la reserva de Alianza Lima. (Foto: X).

Podría jugar en Alianza Lima muy pronto

Esta flexibilidad permite que talentos emergentes puedan ser considerados por el cuerpo técnico del primer equipo. Según el reglamento de la Liga 1, los clubes tienen la facultad de inscribir a jugadores de sus divisiones menores o de sus equipos de reserva en el plantel principal. Para ello, es indispensable que los jugadores estén debidamente registrados ante la FPF y que cumplan con todos los requisitos de edad y documentación exigidos.

No existe ninguna restricción explícita en la normativa que impida que un jugador proveniente de la reserva sea utilizado en el primer equipo, lo que abre una puerta para que el actual entrenador, Néstor Gorosito, pueda contar con Churi y otros jóvenes talentos en el futuro si así lo considera necesario para las exigencias de la Liga 1. Los aficionados blanquiazules estarán sin duda atentos a estos movimientos y al posible impacto que puedan tener en el rendimiento del equipo principal.