¿Otro acierto de Néstor Gorosito? El reemplazo de Erick Noriega que ya la rompe en Alianza Lima

Alianza Lima va a perder a Erick Noriega por lo que resta de la temporada, todavía no hay una fecha específica para que deje el club, pero está a solo días de irse. Pero esto para el entrenador argentino no es ningún problema, la tiene clara y sabe que su reemplazo ya está listo. Lo curioso es que es un jugador Sub 23 que está dispuesto a romperla en el fútbol peruano y pronto se espera en la Selección.

Néstor Gorosito perderá al jugador que más utilizó a lo largo de su estadía en Alianza Lima. Pero ya tiene a su reemplazo listo, se trata de Alessandro Burlamaqui, un jugador que en los últimos partidos con la camiseta ‘blanquiazul’ ha estado en el mediocampo. El ‘Pipo’ confió en él y no decepcionó para nada, lo que les ha permitido mantener la intensidad alta en la medular.

Su fichaje se dio para reemplazar a Gonzalo Aguirre que dejó el equipo para luego irse a Cienciano. Con esta baja se planteó traer a su reemplazo y es así como el exValencia llegó a las filas de los ‘íntimos’. En un comienzo actuó más que todo como interior, pero por necesidad fue considerado como un volante central, un puesto que le sentó muy bien y que hoy lo tienen como titular absoluto.

Alessandro Burlamaqui (Foto: Alianza Lima).

La pelea por el mediocampo que deja Erick Noriega

Si bien hoy en día Alessandro Burlamaqui está por encima de todos sus compañeros en el puesto, esto podría cambiar. Hay varios jugadores que pueden ser tomados en cuenta en ese lugar, así que va a ser interesante ver que es lo que termina pasando.

Jesús Castillo es el principal candidato para ser el mediocampista central. Gorosito lo ha usado en algunos partidos, sobre todo a la hora de hacer rotaciones. Pero hay que decir que no le ha terminado de convencer, al ser un jugador que es muy defensivo, no termina de cuadrar al 100% en los requisitos que busca el ‘Pipo’.

Otro que también podría entrar en carrera por el lugar de mediocampista es Jean Pierre Archimbaud, ya ha jugado en ese lugar. Sobre todo se le pudo ver ahí en Melgar, pero desde que llegó a Matute ha estado rotando en su lugar, ya sea como interior, así como en el centro del campo. Por ahora ha sido visto más que todo desde el banco de suplente como suplente.

¿Cuál es el valor de Alessandro Burlamaqui?

El volante de 23 años de edad según Transfermarkt tiene un valor de mercado de 100 mil euros, esto debido a que estuvo jugando en el ascenso de España. Lo que impidió que pueda tener una mejor cotización, pero de mantenerse de titular se espera que siga creciendo en cuanto a su valor.

Alessandro Burlamaqui (Foto: Alianza Lima).

Ahora mismo tiene un total de seis partidos con la camiseta de Alianza Lima, no ha hecho goles y tampoco ha dado asistencias en un total de 411 minutos desde su llegada.

