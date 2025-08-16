¿Hernán Barcos provocó la salida de Erick Noriega de Alianza Lima? La respuesta impacta a todos

Se confirmó la salida de Erick Noriega de Alianza Lima, el centrocampista defensivo dejará el Perú para mudarse a Brasil. Se conoció que ahora formará parte del plantel de Gremio en su primera aventura en el fútbol internacional. Pero esto no sería posible sin la influencia de uno de sus compañeros, así se pudo conocer tras el último partido contra ADT.

Con el final del último partido que ganó Alianza Lima por 3-1 ante ADT el pueblo ‘blanquiazul’ terminó entre lágrimas. Si bien el triunfo suma en la tabla de posiciones, también deja un sabor amargo por la partida de una de sus figuras. Noriega se irá de Matute y se conoció que Hernán Barcos formó parte de esta inesperada partida.

Tras el partido en L1 Max consultaron a Barcos sobre el papel que tomó en esta venta, pues su pasado en Gremio lo deja como un referente. En este caso explicó: “Me preguntaron por él y dije la verdad”, confirmando que formó parte de esta venta internacional para los ‘blanquiazules’. Que los debilita un poco, pero también brinda una oportunidad importante para el joven jugador.

La emotiva despedida de Erick Noriega en Alianza Lima

La despedida de Erick Noriega de Alianza Lima fue bastante emotiva por lo que pasó dentro y fuera del terreno de juego. Para comenzar su ingreso en los minutos finales tuvo una situación bastante conmovedora. Pues entra al campo y recibe la banda de capitán de parte de Hernán Barcos. Esto hace que el joven jugador no pueda contener las lágrimas de emoción por ser su último juego en Matute.

Pero eso no fue todo lo que ocurrió, ya que con la victoria y el final de la contienda también recibió un homenaje por parte de sus compañeros. Los cuales primero lo cargaron, para después subirlo en hombros y que se pueda despedir de los hinchas, los cuales no dudaron en aplaudirlo en agradecimiento por su contribución en el equipo.

Erick Noriega cargado por sus compañeros (Foto: Liga 1).

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha tenido en su valor de mercado es Erick Noriega. Según la web especializada de Transfermarkt, pasó de valer solo 500 mil euros en su etapa en Comerciantes Unidos a tener una cotización de 1,4 millones actualmente.

Cifra muy parecida a la que va a terminar ganando los ‘blanquiazules’ por esta venta. Según lo que se ha conocido por varias fuentes, estamos hablando que recibirán en ‘Matute’ alrededor de 2 millones de dólares por este fichaje. Aparte mantendrán el 20% del pase, por lo que con una posible venta aumentarían esa cifra de ganancia.

