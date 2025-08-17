Alianza Lima tomó una decisión radical con la venta confirmada de Erick Noriega al Gremio de Brasil: mucho sentimiento

La inminente venta de Erick Noriega sigue siendo un golpe doloroso para la afición blanquiazul, que había acogido con entusiasmo al canterano victoriano tras su regreso la temporada pasada. Su debut oficial con el equipo de sus amores fue un sueño cumplido, y el jugador correspondió con un rendimiento constante y prometedor que rápidamente lo convirtió en un favorito del público. Su partida deja un vacío significativo en el mediocampo aliancista, tanto por su capacidad de juego como por su arraigo con los colores.

Alianza Lima hace esto por Erick Noriega

Alianza Lima, consciente del profundo vínculo que Noriega forjó con el club y sus seguidores, publicó un emotivo mensaje tras el partido contra ADT de Tarma. Este post, cargado de sentimiento, encapsuló el pesar por su despedida: “𝑺𝒆́ 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒔 𝒐𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒗𝒊́𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝒕𝒖 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒆: ‘𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒆́’. 𝒀 𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒎𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒂, 𝒚𝒐 𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆́ …”. Estas palabras, resonando con el sentimiento de fidelidad y esperanza, reflejan el deseo de que esta partida sea solo un “hasta luego” y que el joven volante algún día retorne a Matute.

La salida de Erick Noriega, por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, representa una oportunidad de crecimiento para el jugador y un ingreso importante para el club, aunque doloroso en lo deportivo. El Gremio de Porto Alegre, a pesar de su actual situación deportiva complicada, es un club con una rica historia y un mercado brasileño que ofrece una plataforma de desarrollo y una estabilidad económica considerable para el futbolista. Noriega dejará de participar en la Liga 1 y la Copa Sudamericana con el equipo dirigido por Néstor Gorosito, un golpe duro para las aspiraciones del club en ambos frentes.

Erick Noriega se despide de Alianza Lima. (Foto: X).

Néstor Gorosito deberá replantearse ahora

Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reajustar sus planes y buscar alternativas para suplir la calidad y el equilibrio que aportaba al mediocampo. Esta transferencia subraya, una vez más, el talento emergente del fútbol peruano y la constante búsqueda de sus jóvenes promesas por consolidarse en ligas más competitivas, esperando que este salto sea el inicio de una carrera exitosa y que, como el mensaje de Alianza lo insinúa, algún día sus caminos vuelvan a cruzarse.

¿Cuál será el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 PM (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa. Erick Noriega no estará disponible para Alianza Lima, ya que se ha trasladado al fútbol brasileño. Este partido es crucial, ya que Alianza Lima lleva una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida bajo la dirección de El Pipo, en lo que se perfila como una jornada histórica.