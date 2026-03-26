Alianza Lima fichó a hincha de Universitario y sus seguidores piden que lo boten ahora mismo

El entorno de Alianza Lima vive horas de máxima tensión tras la designación de Luis Felipe Bravo García como nuevo presidente de la Junta de Acreedores. El abogado llega para liderar la parte legal del club, reemplazando rostros anteriores pero manteniendo la estructura del Fondo Aliancistas por el Perú.

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Alianza Lima se mete en un problema

Aunque la noticia fue difundida inicialmente por periodistas cercanos al cuadro íntimo como un cambio administrativo de rutina, la reacción de la hinchada no se hizo esperar. Los seguidores victorianos iniciaron una investigación profunda en redes sociales para conocer quién es el nuevo encargado de los destinos de la institución.

LUIS FELIPE BRAVO GARCIA

TEN EN CUENTA Q SI MI CLVB NO HACE NADA AL RESPECTO, LE TOCARÁ AL PVEBLO BLANQVIAZVL ENCARGARSE DE SACAR A ESTA GAYINA INFILTRADA

NO PODEMOS PERMITIR COMO BARRA QUE SE METAN ESTE TIPO DE PERSONAS AL CLVB

LARGATE CTMEE O EL PVEBLO ACTUARÁ@ComandoSvr1986 pic.twitter.com/VMX2vQK73s — LE4LTAD BL4NQV14ZVL 26⭐🇫🇮 (@LealBlanqviazvl) March 26, 2026

El hallazgo de los aficionados fue contundente y se viralizó en pocos minutos mediante capturas de pantalla y registros históricos. Se descubrió que Bravo García no solo es seguidor confeso de Universitario de Deportes, sino que también defendió su camiseta de manera oficial en el pasado.

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La indignación creció al confirmarse que el nuevo directivo fue jugador de baloncesto en el equipo merengue, dejando evidencia de un vínculo deportivo directo con el eterno rival. Esta situación ha sido tomada por los hinchas como una falta de respeto a la identidad y la historia de Alianza Lima.

Nuevo nuevo presidente de la Junta de Acreedores en Alianza Lima tiene pasado en Universitario. (Foto: X).

Hinchas no quieren al nuevo directivo

A través de las plataformas digitales, los socios y barristas han exigido la salida inmediata de Bravo García antes de que tome posesión efectiva de sus funciones. El pedido de “que lo boten ahora mismo” se ha convertido en tendencia, condicionando la gobernabilidad del club en el corto plazo.

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A pesar de la crisis de imagen, es importante resaltar que no existe una venta de acreencias ni un cambio en el acreedor mayoritario del club victoriano. El Fondo Aliancistas por el Perú mantiene el control total, por lo que la designación de Bravo García responde estrictamente a una decisión interna de dicho grupo.

Alianza Lima debe decidir prontamente

La problemática se ha generado sin que el directivo haya sido anunciado formalmente por los canales oficiales del club, lo que complica su ingreso a Matute. La directiva actual se encuentra en una encrucijada entre mantener su decisión administrativa o ceder ante la presión de una hinchada que no acepta “infiltrados”.

El futuro institucional de Alianza Lima depende ahora de cómo se gestione este conflicto de intereses que ha herido la susceptibilidad del pueblo blanquiazul. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para aclarar el rol que cumplirá el abogado y si se mantendrá en el cargo pese al rechazo general.

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Luis Felipe Bravo García con fotos de su vida antes de Alianza Lima. (Foto: X).

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