Pablo Ceppelini definió en una sola palabra a Erick Noriega y explicó por qué será una baja sensible para Alianza Lima

La estadía de Erick Noriega en Alianza Lima llegó a su final este 2025, el futbolista gracias a una gran performance dentro del terreno de juego se ganó su venta al extranjero. Esta es una dura baja para el cuadro ‘blanquiazul’, así como para el plantel de La Victoria. Es así como Pablo Ceppelini no dudó un solo momento en hablar de esta inesperada venta.

Al salir elegido como el mejor jugador de la contienda, el uruguayo pasó a hablar con L1 Max. Los cuales más que curiosos por el desarrollo del partido en el triunfo por 3-1 frente a ADT, querían saber sobre la partida del volante de 23 años. Con Néstor Gorosito no pudieron conseguir ninguna respuesta, pero el volante si detalló un poco más esta baja para el equipo.

En este caso el veterano jugador no dudó en hacer una breve descripción de su compañero, señalando la gran pérdida que están teniendo en el plantel. Pero también definió lo que es dentro y fuera de la cancha al explicar que es un “Líder”. Una gran cualidad que se le ha visto a su corta edad, por lo que no sería raro que esto le permita ser uno de los próximos capitanes de la Selección Peruana pensando en el futuro.

¿Cuándo se va Erick Noriega de Alianza Lima?

Según lo que se ha podido conocer mediante L1 Max, el jugador todavía no ha hecho la firma de su contrato con Gremio. Pero tan solo falta esto para que pueda partir hacia Brasil. La fecha tentativa para que pueda terminar de firmar la rúbrica es el día lunes. Por lo tanto ya no será jugador ‘blanquiazul’ para el choque frente a la Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

Sin duda alguna es una dura baja la que se viene en Matute. Pero también deja una buena cantidad de dinero, hablamos que el jugador estaría dejando alrededor de 2 millones de dólares con este traspaso. El cual se verá si será invertido en un reemplazante a corto o mediano plazo.

La despedida de Erick Noriega

El plantel de Alianza Lima tuvo grandes gestos para su compañero que está partiendo a mejorar su carrera profesional. Por esa razón se pudo ver a un Hernán Barcos no dudando un solo minuto en darle la banda de capitán a la hora de su ingreso al terreno de juego. Lo cual provocó las lágrimas del joven jugador que ingresó muy emocionado a la contienda por el Torneo Clausura.

Por otro lado, sus demás compañeros también tuvieron un pequeño homenaje al cargarlo tras la culminación del partido. Dejando en claro que era uno de los más queridos del plantel. Siendo esta una despedida digna para un futbolista de la casa que busca una mejora profesional.

