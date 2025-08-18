Alianza Lima tomó una determinación sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos: si continuarán el otro año

En una reveladora entrevista con Fernanda Huapaya, el actual gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, compartió sus perspectivas sobre el futuro de dos de los íconos más grandes del club: Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Navarro expresó un deseo profundo y compartido por la institución: “Paolo y Hernán, personalmente y es el sentir del club, nos encantaría que se queden a vivir en Alianza. Son dos ídolos del club. Les tengo el máximo cariño, respeto y admiración como deportistas y como personas”. Estas palabras reflejan no solo un aprecio individual, sino una postura oficial del club hacia la continuidad de estos jugadores emblemáticos.

Alianza Lima piensa en las posibles renovaciones

Sin embargo, a pesar del deseo manifiesto, Navarro Mandayo enfatizó que los temas contractuales aún no han sido abordados en profundidad, instando a la paciencia por parte de la afición. “Esos temas puntuales aún no los hemos visto (renovación); seguramente llegarán a una conversación con ellos, pero estamos felices con el rendimiento”, explicó. Subrayó la importancia de su desempeño actual y la dinámica positiva que aportan al equipo: “Ambos mantienen una competencia sana, compiten a nivel local e internacional y ojalá puedan quedarse con nosotros mucho tiempo más”.

Esta declaración sugiere que, si bien la continuidad es una prioridad, se están evaluando todos los aspectos antes de formalizar cualquier negociación. El enfoque actual parece estar en el presente y en el rendimiento que ambos futbolistas continúan ofreciendo. Además, en una nota exclusiva con Diario El Comercio, Navarro Mandayo adelantó que la próxima temporada traerá consigo cambios significativos y radicales en la planificación del equipo. “Sin ninguna duda (entrar en la planificación del 2026) y no por la parte subjetiva, sino por la parte objetiva por la cantidad de goles que han hecho, dónde han hecho los goles y a quién han hecho los goles para pensar en la continuidad”, afirmó.

Solo se quedarán los mejores en Alianza Lima

Esto indica que las decisiones sobre el futuro de los jugadores no solo se basarán en el cariño o el estatus de ídolos, sino también en métricas de rendimiento concretas y en su contribución al equipo. La referencia a la “cantidad de goles”, “dónde han hecho los goles” y “a quién han hecho los goles” sugiere una evaluación detallada y basada en datos que influirá directamente en la conformación del plantel para el 2026, buscando optimizar el rendimiento y los resultados del club a largo plazo.

¿Hasta cuándo tienen contrato Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son actualmente compañeros en Alianza Lima. El contrato de Paolo Guerrero con el club finaliza el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, Hernán Barcos renovó su vínculo con Alianza Lima por toda la temporada 2025 y se espera que se retire al finalizar dicha campaña.