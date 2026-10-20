Alianza Lima visitó al Señor de los Milagros como todos los años, menos tres futbolistas: acá sus razones

Alianza Lima cumplió como todos los años con la visita al Señor de los Milagros. Pero hubieron ausencias notorias en la delegación principal.

El plantel principal de Alianza Lima cumplió este año con una de sus tradiciones más emblemáticas e históricas. Como ocurre en cada mes de octubre, la delegación blanquiazul acudió al altar del Señor de los Milagros en el Santuario de Las Nazarenas para renovar su fe ante el Cristo Moreno.

Publicidad

Jugadores, integrantes del comando técnico y miembros de la directiva se congregaron en el recinto victoriano para formar parte de la ceremonia de bendición. Sin embargo, en medio del ambiente festivo y de devoción, la atención de los hinchas y de los medios deportivos se enfocó rápidamente en tres ausencias bastante marcadas dentro del grupo principal.

Alianza Lima visitó al Señor de los Milagros. (Foto: X).

Motivos que alejaron a tres jugadores de Alianza Lima

Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni no acudieron a la cita espiritual junto al resto de sus compañeros de equipo. La falta de estos tres deportistas generó diversas interrogantes entre los aficionados íntimos, quienes esperaban ver a la plantilla completa durante el acto religioso.

Publicidad

El periodista Aaron Virhuez, del Diario El Diez, utilizó su cuenta oficial de Twitter para esclarecer las razones detrás de estas ausencias. Según detalló el comunicador, tanto Renzo Garcés como Jairo Vélez no asistieron debido a sus convicciones religiosas, al profesar abiertamente la fe cristiana.

Por su parte, el caso del uruguayo Mateo Antoni responde estrictamente a un tema médico y de recuperación. El zaguero charrúa arrastra una severa molestia física que le impidió acudir al templo, una situación que además enciende las alarmas en el cuerpo técnico, ya que el defensor difícilmente llegará en óptimas condiciones al próximo compromiso oficial de la institución.

Enfocados en el siguiente desafío por la Liga 1

Tras cumplir con la histórica cita religiosa, el cuadro victoriano debe dar vuelta a la página y enfocar toda su concentración en el torneo local. Alianza Lima afrontará un duelo clave fuera de casa, donde estará obligado a sumar tres puntos fundamentales para mantenerse firme en la pelea por el campeonato.

Publicidad

El encuentro de los íntimos ante CD Moquegua se disputará este domingo 25 de octubre a partir de la 1:15 p. m. (hora peruana). El escenario confirmado para este atractivo cotejo será el Estadio 25 de Noviembre, recinto donde el cuadro blanquiazul intentará plasmar su mejor versión futbolística.

DATOS CLAVE

Renzo Garcés y Jairo Vélez no asistieron a Las Nazarenas por profesar fe cristiana.

Mateo Antoni se ausentó de la visita religiosa por una molestia física severa.

Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua el 25 de octubre a la 1:15 p.m.