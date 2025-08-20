Alianza Lima vs. Universitario: ¿Pedro Aquino podrá jugar el clásico del fútbol peruano por la Liga 1?

La expectativa se desborda en Alianza Lima. La ansiada incorporación de Pedro Aquino para este Torneo Clausura 2025, se prepara para su arribo a la capital peruana esta misma noche, desatando una oleada de entusiasmo entre la afición blanquiazul. La noticia ha sido confirmada por el periodista de Radio Ovación, Gerson Cuba, quien además reveló que el mundialista lucirá el dorsal 55, un número que ya empieza a generar comentarios y esperanzas.

¿Pedro Aquino jugará el clásico ante Universitario?

La gran pregunta que ronda en el ambiente es cuándo será el debut de Aquino. El comando técnico de Néstor Gorosito, consciente de la importancia de su adaptación, ha manifestado que evaluará meticulosamente su estado físico y futbolístico en los próximos entrenamientos. Sin embargo, una posibilidad que ha encendido las alarmas de emoción es que el ‘Roca’ pueda estrenarse nada menos que en el clásico contra Universitario de Deportes.

Este escenario, de concretarse, no solo sería un inicio impactante para Aquino en su nueva etapa en el fútbol peruano, sino también un espaldarazo anímico crucial para Alianza Lima en un partido de vital trascendencia. Con esta flamante incorporación, Alianza Lima busca consolidar una mayor jerarquía y un equilibrio sólido en el mediocampo. La vasta experiencia de Pedro Aquino, su incansable capacidad de recuperación de balones y su probada visión de juego se proyectan como pilares fundamentales para alcanzar los ambiciosos objetivos del club, que aspira a conquistar el Clausura.

Alianza Lima espera por Pedro Aquino

La afición, ávida de ver a su nuevo ídolo en acción, aguarda con impaciencia sus primeros pasos en Matute y, por supuesto, su esperada participación en el clásico, un encuentro que podría marcar el inicio de una prometedora y exitosa etapa para el jugador en el balompié nacional. La llegada de Aquino no solo refuerza la plantilla, sino que también inyecta una dosis extra de confianza y ambición en el plantel y la hinchada, que ya sueñan con un Clausura lleno de victorias y, por qué no, con la celebración del título.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Universitario?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 24 de agosto de 2025 a las 5:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV y Best Cable, así como en la plataforma de streaming Liga 1 Play. Además, Bolavip Perú ofrecerá un minuto a minuto con toda la cobertura periodística.