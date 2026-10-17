El primer mensaje de Piero Cari tras volver a la convocatoria oficial de Alianza Lima

Piero Cari es la gran novedad de Alianza Lima para recibir a Atlético Grau en Matute. Ahora el mismo jugador se expresó en redes sociales y sorprendió.

Alianza Lima ultima detalles para enfrentar a Atlético Grau en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva es el elegido para albergar uno de los encuentros más esperados del fin de semana, más aún ahora cuando el equipo blanquiazul sorprendió con la inclusión de un Piero Cari que venía siendo borrado de las planificaciones estelares de la plantilla.

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así es. Pablo Guede no ha contado mucho que digamos con Piero Cari durante los últimos meses, a tal punto de que el volante no compite de forma oficial con Alianza Lima desde el pasado 31 de mayo cuando empataron 1-1 ante FC Cajamarca. Ahora podría reaparecer en sociedad y fue la oportunidad perfecta para mostrar un mensaje en sus redes sociales oficiales.

“Todo en el tiempo de Dios“; fue la imagen que compartió Piero Cari en Instagram en una clara respuesta a la nueva oportunidad que tendría el día de hoy cuando Alianza Lima reciba a Atlético Grau en Matute. Además de no jugar oficialmente con la camiseta blanquiazul desde hace más de cuatro meses, ahora podría sumar minutos y qué mejor hacer hacerlo con el hincha en las tribunas.

Publicidad

Fuente: Instagram.

Los números de Piero Cari en este 2026 con Alianza Lima y la Selección Peruana

Piero Cari no ha sido uno de los jugadores más recurrentes de Alianza Lima durante la temporada 2026. Hasta el momento, tan solo ha disputado un total de 9 partidos contabilizando Liga 1, Copa Libertadores y Liga 3. Además, no registra goles ni tampoco asistencias y por ahora no sabe lo que es sumar minutos competencia en este Torneo Clausura. Hoy podría cambiar dicha situación.

También es importante mencionar y destacar que Piero Cari viene con ritmo de competencia ya que fue titular y capitán de la Selección Peruana Sub-20 que consiguió la medalla de bronce en los más recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un rendimiento muy bueno y siendo una de las figuras del equipo, veremos si es que capaz de trasladar ese momento al barrio de Matute.

Publicidad

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Mart Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.



⏱ 23' PT | #PER [1] – 0 #CHI



➡️ #Suramericanos2026xMDeportes



📲 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜… pic.twitter.com/sCtxuneTWh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 25, 2026

La convocatoria oficial de Alianza Lima para recibir a Atlético Grau

Arqueros | Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.

Defensas | Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Cristian Carbajal.

Volantes | Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Piero Cari y Kevin Quevedo.

Delanteros | Federico Girotti y Luis Ramos.

DATOS CLAVES

Piero Cari reapareció en la nómina de Alianza Lima tras cuatro meses de ausencia.

reapareció en la nómina de tras cuatro meses de ausencia. Piero Cari no juega oficialmente con Alianza Lima desde el 31 de mayo de 2026 .

no juega oficialmente con desde el . Piero Cari registra 9 partidos con el club e integró la Selección Peruana Sub-20.