Conmebol abre expediente sobre Alianza Lima y podría haber sanciones en Copa Sudamericana

Alianza Lima recibió una inesperada notificación por parte de Conmebol, en medio de la incertidumbre por conocer a su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El organismo en mención ha iniciado un nuevo proceso disciplinario contra el club ‘blanquiazul’, lo que añade tensión al panorama actual.

Así lo detalló la Unidad Disciplinaria del máximo ente regulador del fútbol sudamericano en su último informe, señalando que el equipo peruano será investigado por una posible vulneración al artículo 12, incisos c y y, y el artículo 27 del Código Disciplinario.

¿De qué tratan los artículos?

En el caso del artículo 12, inciso c, la infracción está relacionada con principios de conducta, aludiendo a posibles acciones que habrían transgredido las normas básicas de comportamiento que exige el entorno del fútbol profesional y organizado.

Asimismo, el artículo 27 hace referencia a la posibilidad de modificar el resultado de un encuentro si se comprueba responsabilidad o negligencia de alguno de los clubes involucrados. En el caso de Alianza Lima, esto podría estar vinculado a una posible alineación indebida.

Alianza Lima podría recibir sanción de Conmebol

Cabe resaltar que Conmebol deberá llevar a cabo una investigación para determinar si Alianza Lima incurrió en alguna infracción al reglamento.

En caso de confirmarse una falta, la institución podría enfrentar una sanción significativa, lo que complicaría su situación (económica) en la Copa Sudamericana.

