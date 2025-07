Alianza Lima decidió el futuro de Eryc Castillo. En una medida de último minuto, el cuadro íntimo mostró una tajante postura. Y es que, si bien el plantel está a la espera del duelo ante Comerciantes Unidos, una información desestabilizó toda La Victoria. Como se reportó, el volante ecuatoriano viene siendo seguido desde España.

Publicidad

Publicidad

Y tampoco no hay forma de negar que Eryc Castillo es uno de los jugadores más temidos de Alianza Lima. Destacando tanto en Liga 1 como en Comerciantes Unidos, el volante viene jugando muy bien en los últimos duelos. Por eso sorprendió al saber que no fue incluido para el duelo de este jueves 31 de julio.

Sin embargo, la ausencia de Eryc Castillo en el duelo entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos no se debe a que será vendido a España, al menos no en principio. Sucede que el técnico Néstor Gorosito quiere darle descanso pensando en la seguidilla de partidos que se viene.

Así lo confirmó el periodista Gerson Cuba. Colocando la información en su red social X, el hombre de prensa reveló la razón por la que Eryc Castillo no viajó con Alianza Lima: “Eryc Castillo no viaja con Alianza Lima pues se encuentra sentido y por prevención a una fuerte lesión se decide que se quede ante la seguidilla de partidos que se vienen”.

Publicidad

Publicidad

Eryc Castillo jugando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuál es la edad de Eryc Castillo?

Eryc Castillo tiene 30 años y cuenta con contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Además, vale 500 mil euros, juega de extremo y está teniendo un gran desempeño tanto en la Liga 1 de Perú como en la Copa Sudamericana.

ver también Alianza Lima tiembla: desde España buscan cerrar fichaje de su estrella

Tan solo en la Liga 1 de Perú, Eryc Castillo viene disputando 14 partidos como titular de 15 que ha jugado, esto hasta la fecha 3 del Torneo Clausura. Además, lleva 3 goles, 4 asistencias y tiene un puntaje de 6.97.

Publicidad

Publicidad

¿Eryc Castillo se va de Alianza Lima?

Si bien se informó que Alianza Lima recibió una propuesta por Eryc Castillo, la realidad es que por ahora el extremo seguirá en tienda íntima. Es más, el cuadro de La Victoria analiza renovarle el contrato por una temporada más.

ver también Compraron su pase en Alianza Lima y ahora se iría sin pena ni gloria a otro club grande de la Liga 1