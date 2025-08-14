Gracias a Alianza Lima: el dineral que ganó Jefferson Farfán tras una jugosa apuesta

Los hinchas de Alianza Lima siguen extasiados tras el triunfazo de ayer frente a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana. Uno de los que más gritó, saltó y alentó fue sin duda alguna Jefferson Farfán al siempre estar muy al pendiente del equipo de sus amores, aunque ahora tuvo un llamativo motivo por el que seguramente festejó a más no poder y tiene que ver con lo económico.

Publicidad

Publicidad

Resulta que Jefferson Farfán publicó en sus stories de Instagram una fotografía en donde se logra apreciar el boleto de una jugosa y arriesgada apuesta que reflejaba la plena confianza que tenía en que Alianza Lima vaya a ganar el partido ante U. Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En resumen, el ’10’ se llevó un total de S/ 17,700 en tan solo dos horas del día.

Fuente: Instagram

Así es. La ‘Foquita‘ apostó un total de S/ 10,000 al triunfo de los íntimos sobre los norteños. Teniendo en cuenta que la cuota llegaba a los 1.77, el equipo del pueblo no le falló a uno de sus grandes ídolos. “Te amo Alianza, yo sí la vi”; fue el mensaje que compartió en dicha publicación por medio de las redes sociales y con el cual viene siendo tendencia durante las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima

¿Quién fue el héroe de Alianza Lima frente a U. Católica por Copa Sudamericana?

No hay duda alguna de que la presencia de Alan Cantero fue realmente clave en el triunfo por 2-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica de Ecuador. Ingresando a los 62 minutos de juego en lugar de un Alessandro Burlamaqui que también había cumplido una buena labor, el atacante argentino anotó un doblete y con ello cerró el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

A partir de ahora queda la duda si es que Alan Cantero tendría que volver a ser suplente en Alianza Lima o si es que ya se ganó un lugar en las planificaciones estelares de un Néstor Gorosito que deberá analizar esta situación al máximo detalle. Lo concreto al día de hoy es que el goleador íntimo hizo celebrar a todos en Matute y ni qué hablar del agradecimiento que le debe tener Jefferson Farfán.

Lo que se le viene muy pronto a Alianza Lima

Ahora Alianza Lima deberá enfocarse en los próximos objetivos que se le vienen. El primero será en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 cuando reciban en Matute a ADT de Tarma el sábado 16 de agosto a las 20:00 hora local. Luego, tendrán que alistar maletas y viajar rumbo a la ciudad de Quito para el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador el próximo 20 de agosto a las 19:30 hora local.

ver también Óscar Ibáñez convocará en la Selección Peruana a una de las principales figuras de Alianza Lima