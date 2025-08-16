Alianza Lima liquidó el partido ante ADT en el segundo tiempo y se permitió vivir un momento especial. Es que Erick Noriega ingresó al campo de juego en vistas de su último partido con la camiseta blanquiazul debido a su venta al Gremio de Brasil. Cuando entró al campo, el capitán Hernán Barcos tuvo un emotivo gesto que hasta provocó las lágrimas del ‘Samurái’.

Publicidad

Publicidad

Luego del 2-0 de Sergio Peña, de penal, Néstor Gorosito optó por guardar algunos jugadores y permitió el ingreso de Noriega. Fue en ese momento cuando el destacado futbolista, en su último partido antes de emigrar a Brasil, recibió la cinta de capitán de parte de Hernán Barcos, autor del primer gol.

Según revelaron en L1 Max, Barcos, quien salió del campo para el ingreso de Matías Succar, le iba a entregar la cinta a Renzo Garcés. Sin embargo, el defensor, en una charla con el delantero, acordaron dársela a Erick Noriega como un gesto de reconocimiento en su último partido.

Publicidad

Publicidad

Tras recibir la cinta de capitán y el abrazo de Hernán Barcos, Erick Noriega se vio visiblemente conmovido y llorando. Es el reconocimiento que cualquier futbolista espera en un momento de estas características y lo tuvo en su despedida del cuadro íntimo. A su vez, varios futbolistas fueron a saludarlos, incluidos Renzo Garcés y Ricardo Lagos, entre otros, por esto.

Erick Noriega fue despedido por sus compañeros de Alianza Lima al final

Cuando el árbitro decretó el final del partido y el triunfo de Alianza Lima, Noriega fue saludado por todos sus compañeros y nuevamente se lo vio conmovido. Sabe que fue su despedida para dar un salto importante en su carrera, pero recibió el cariño de todos los presentes, incluido el público en Matute.

Publicidad

Publicidad

Las cámaras de L1 Max mostraron el momento en que el ‘Samurái’ hasta fue levantado por sus compañeros y llevado a una de las tribunas para una despedida oportuna ante la gente. Luego de ello, atendió a cada hincha que quiso sacarse una fotografía, las últimas con el club.

ver también Con Sporting Cristal de líder y el triunfo de Alianza Lima: así quedaron las tablas del Clausura y del Acumulado 2025

Algunos de sus compañeros como Pablo Ceppelini y Jean Pierre Archimbaud reconocieron a Noriega tras el partido en declaraciones al mencionado medio. “Es un líder, le agradecí por todo lo que me ha ayudado“, dijo el mediocampista uruguayo. “Sé que le va a ir bien en lo que venga para él“, aseguró Archimbaud.

Si bien se trató de buscar sus declaraciones, Erick Noriega pidió no hablar a los medios de comunicación. Se trata de una medida para no complicar las negociaciones con Gremio, según explicaron en L1Max. Se espera que el ‘Samurái’ firme su nuevo contrato con Gremio este lunes y viaje en las siguientes horas a Brasil para presentarse en su nuevo club.

Publicidad