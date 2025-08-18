Pedro Aquino está a un paso de club grande de la Liga 1 y las negociaciones están en camino: “son horas decisivas”

El futuro deportivo de Pedro Aquino, un mediocampista peruano con un arraigado amor por Sporting Cristal, parece estar tomando un rumbo inesperado. A pesar de su conocida afinidad con el club rimense, con el que incluso ha coqueteado en redes sociales, los indicios apuntan a que su próximo destino será otro de los grandes de la Liga 1: Alianza Lima.

Pedro Aquino volverá a la Liga 1

El periodista José Varela, reconocido por sus primicias en el mercado de pases, ha desvelado esta bomba en su cuenta de Twitter. Según Varela, “Alianza Lima quiere a Pedro Aquino y está en negociaciones para concretar la incorporación a Matute del volante del Santos Laguna. Horas decisivas”. Esta noticia ha generado un gran revuelo entre los aficionados, especialmente por la pasión de Aquino por Sporting Cristal.

Sin embargo, en el fútbol moderno, los lazos profesionales a menudo superan las preferencias sentimentales. La situación de Aquino en Santos Laguna no ha sido la ideal. Después de un período sin jugar, y a pesar de algunos rumores que apuntan a una lesión crónica que ha mermado su progresión, el mediocampista parece tener luz verde para su regreso a las canchas. Su actual club lo ha declarado apto para la competencia mediante un comunicado oficial, un documento crucial que facilitaría su salida del conjunto mexicano.

¿Pedro Aquino está lesionado ahora mismo?

Aquino ha estado apartado del primer equipo en Santos Laguna, entrenando individualmente en el gimnasio, lo que evidencia su deseo de buscar nuevos horizontes donde pueda recuperar su nivel y continuidad. Para el fútbol peruano, las supuestas limitaciones físicas de Aquino no representarían un obstáculo significativo, ya que las exigencias y cargas de trabajo son menores en comparación con las ligas internacionales. Esto podría permitirle adaptarse rápidamente y volver a ser una pieza clave en el mediocampo.

La posible llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima no solo sería un refuerzo de peso para el club blanquiazul, sino que también añadiría un condimento especial a los clásicos del fútbol peruano, con el mediocampista enfrentando al equipo de sus amores. Los próximos días serán decisivos para conocer el desenlace de esta negociación que promete ser una de las más sonadas del mercado de pases en la Liga 1.