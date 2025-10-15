Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Mientras Alan Cantero se quedaría en Alianza Lima, el arquero que postulan para reemplazar a Guillermo Viscarra

Alianza Lima seguirá peleando en la Liga 1 2025, aunque eso no quita que ya vayan pensando en las novedades de la próxima temporada.

Por Renato Pérez

Alan Cantero y Guillermo Viscarra de Alianza Lima.
© Composición BOLAVIP.Alan Cantero y Guillermo Viscarra de Alianza Lima.

Alianza Lima estaría alistando algunas novedades muy importantes pensando en la temporada 2026. Si bien la Liga 1 2025 todavía no termina y quedan algunas jornadas por disputarse, es muy probable que Universitario de Deportes sea campeón nacional por tercer año consecutivo. Dicho esto, desde la directiva íntima podrían empezar a armarse, así que nombres como los de Alan Cantero y Guillermo Viscarra empezaron a sonar.

Publicidad

Ambos jugadores llegaron a Alianza Lima a inicios de este año y podrían tener suertes distintas. Por un lado, de acuerdo a una reciente información del diario local ‘Líbero‘, se ha filtrado la información de que Alan Cantero se quedaría en el club al estar muy interesado y a la vez bastante cómodo. Es importante mencionar que su pase le pertenece a Godoy Cruz de Argentina, así que tendría que darse una nueva negociación al respecto.

Fuente: Alianza Lima
Fuente: Alianza Lima

Por el lado de Guillermo Viscarra, sabemos que tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del año 2026 y que ha sido un titular indiscutible desde que llegó, tanto en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ahora, si bien no hay indicios de que pueda quedar fuera de las planificaciones de los directivos, siempre se le cuestionó que como extranjero no marca demasiada diferencia y en su lugar se acaba de postular a un arquero nacional: Pedro Díaz de Cusco FC.

Publicidad
Fuente: Alianza Lima
Fuente: Alianza Lima

¿Quién postuló a Pedro Díaz como reemplazo de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

“Para mí tiene que ser el arquero de Alianza. Vamos a desmitificar a un arquero que está sobrevalorado, Viscarra. Es un arquero sobrevalorado. Por ese lado está bien el negocio de su presencia con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. Si yo fuese Alianza me traigo a Pedro Díaz”; señaló el comunicador deportivo Erick Osores durante la última edición del programa digital ‘Erick y Gonzalo‘ respecto al posible futuro que podría tener la portería blanquiazul.

Publicidad

Y es que la realidad indica que Pedro Díaz es uno de los mejores arqueros de la Liga 1 2025. Vistiendo la camiseta de Cusco FC, incluso ha sido parte de la última convocatoria de la Selección Peruana que enfrentó a la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida. A pesar de no haber sumado minutos de competencia, sus rendimientos indican que empezará a ser constante en Videna y veremos si es que desde Alianza Lima intentan una negociación por sus servicios.

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

ver también

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

Día, hora y dónde ver el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se alista para enfrentar a Sport Boys del Callao en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El partido está programado para el próximo jueves 16 de octubre a las 20:00 hora local y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión del encuentro, podrás vivirlo por medio de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, tendrás todas las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima
Fuente: Alianza Lima
Publicidad
Negocian la primera salida de Alianza Lima para 2026: “Hay unos temitas judiciales”

ver también

Negocian la primera salida de Alianza Lima para 2026: “Hay unos temitas judiciales”

Alianza Lima tiene definido quiénes serán los primeros dos refuerzos para la siguiente temporada

ver también

Alianza Lima tiene definido quiénes serán los primeros dos refuerzos para la siguiente temporada

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Alianza Lima tomó una decisión radical sobre Guillermo Viscarra tras conocer sus ofertas
Alianza Lima

Alianza Lima tomó una decisión radical sobre Guillermo Viscarra tras conocer sus ofertas

Tras perder ante Alianza UDH, dos jugadores podrían irse de Alianza Lima
Liga 1

Tras perder ante Alianza UDH, dos jugadores podrían irse de Alianza Lima

La polémica declaración de Carlos Lampe que podría molestar a Guillermo Viscarra
Eliminatorias Conmebol

La polémica declaración de Carlos Lampe que podría molestar a Guillermo Viscarra

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa
Peruanos en el exterior

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo