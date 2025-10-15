Mientras Alan Cantero se quedaría en Alianza Lima, el arquero que postulan para reemplazar a Guillermo Viscarra

Alianza Lima estaría alistando algunas novedades muy importantes pensando en la temporada 2026. Si bien la Liga 1 2025 todavía no termina y quedan algunas jornadas por disputarse, es muy probable que Universitario de Deportes sea campeón nacional por tercer año consecutivo. Dicho esto, desde la directiva íntima podrían empezar a armarse, así que nombres como los de Alan Cantero y Guillermo Viscarra empezaron a sonar.

Ambos jugadores llegaron a Alianza Lima a inicios de este año y podrían tener suertes distintas. Por un lado, de acuerdo a una reciente información del diario local ‘Líbero‘, se ha filtrado la información de que Alan Cantero se quedaría en el club al estar muy interesado y a la vez bastante cómodo. Es importante mencionar que su pase le pertenece a Godoy Cruz de Argentina, así que tendría que darse una nueva negociación al respecto.

Por el lado de Guillermo Viscarra, sabemos que tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del año 2026 y que ha sido un titular indiscutible desde que llegó, tanto en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ahora, si bien no hay indicios de que pueda quedar fuera de las planificaciones de los directivos, siempre se le cuestionó que como extranjero no marca demasiada diferencia y en su lugar se acaba de postular a un arquero nacional: Pedro Díaz de Cusco FC.

¿Quién postuló a Pedro Díaz como reemplazo de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

“Para mí tiene que ser el arquero de Alianza. Vamos a desmitificar a un arquero que está sobrevalorado, Viscarra. Es un arquero sobrevalorado. Por ese lado está bien el negocio de su presencia con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. Si yo fuese Alianza me traigo a Pedro Díaz”; señaló el comunicador deportivo Erick Osores durante la última edición del programa digital ‘Erick y Gonzalo‘ respecto al posible futuro que podría tener la portería blanquiazul.

Y es que la realidad indica que Pedro Díaz es uno de los mejores arqueros de la Liga 1 2025. Vistiendo la camiseta de Cusco FC, incluso ha sido parte de la última convocatoria de la Selección Peruana que enfrentó a la Selección Chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida. A pesar de no haber sumado minutos de competencia, sus rendimientos indican que empezará a ser constante en Videna y veremos si es que desde Alianza Lima intentan una negociación por sus servicios.

Día, hora y dónde ver el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se alista para enfrentar a Sport Boys del Callao en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El partido está programado para el próximo jueves 16 de octubre a las 20:00 hora local y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión del encuentro, podrás vivirlo por medio de las señales oficiales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, tendrás todas las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

