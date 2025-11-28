Es tendencia:
River despidió a Miguel Borja y los hinchas estallaron: “El mejor día de la historia”

El colombiano se irá del Millonario con el pase en su poder tras convertir 62 goles en 159 partidos.

Por Lautaro Tiburzio

Ya es oficial. River comunicó este viernes por la noche la salida de los cinco futbolistas a los que se les termina el contrato y que no recibieron ofertas para renovar el vínculo. Los presentes en la final de Madrid ante Boca -Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez- y a ellos se sumó el colombiano Miguel Borja.

El delantero llegó a River a mediados de 2022 a cambio de 7 millones de dólares y se irá tres años y medio más tarde con el pase en su poder, siendo fuertemente criticado por el público millonario por sus últimas actuaciones.

Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta para los últimos compromisos del año y su última aparición en cancha fue en la derrota por 2 a 0 en el Superclásico disputado en La Boca. A pesar de haber convertido más de 60 goles en casi 160 partidos con la camiseta riverplatense, la despedida oficial que el club le realizó cayó como una buena noticia entre los hinchas.

Producto de su performance en cancha en los últimos meses, la decisión de marcharse como agente libre y otras cuestiones deportivas, Borja había colmado la paciencia de los fanáticos millonario. Es por eso que en el posteo que realizó el club de Núñez para comunicar su salida de manera oficial, no hubo más que mensajes de alegría de parte del Mundo River.

“Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”, expresaron desde la cuenta oficial de la institución en X -ex Twitter-. Mediante respuestas y reposteos, los hinchas millonarios reaccionaron.

“Llora la pelotita (de emoción)”, “Es el mejor día de la historia” y “Se festeja en el Obelisco” fueron algunos de los comentarios más ocurrentes. Otros, en tanto, le agradecieron por las tres temporadas que Borja disputó con la camiseta de River.

Borja y un 2025 para el olvido

Claro está que para Marcelo Gallardo los delanteros titulares de River en 2025 fueron Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio, pero sufrieron lesiones en el año y por eso Miguel Ángel Borja fue considerado en varios momentos del año. En total, el Colibrí marcó apenas 8 goles en los 48 partidos que jugó.

El futuro de Miguel Borja

De momento, su futuro es incierto. Es un hecho que se irá de River y que seguirá su carrera en otro club. Por su salario elevado, el fútbol argentino no es una alternativa. Tigres de la UANL, de México, sondeó sus condiciones meses atrás pero no hubo nuevos avances al respecto. América de Cali, de su Colombia natal, también, pero su representante negó que pueda recalar allí en 2026.

La reacción de los hinchas ante la salida de Miguel Borja de River

