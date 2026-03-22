Pablo Guede determinó lo siguiente luego de recuperar la punta de Liga 1 con Alianza Lima y rechazar a San Lorenzo

Alianza Lima atraviesa un momento de plenitud deportiva tras consolidar su liderato en la Liga 1 con una victoria contundente por 2-0 frente a Juan Pablo II. El equipo íntimo mostró solidez en todas sus líneas, reafirmando que el proceso bajo el mando de Pablo Guede ha encontrado el equilibrio necesario para pelear el título nacional.

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Alianza Lima toma esta determinación

Tras el pitazo final y la algarabía en las tribunas, el estratega argentino tomó una decisión inmediata respecto a la planificación de la semana de trabajos. Según informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, el comando técnico otorgó descanso total al plantel profesional durante los días lunes y martes.

Esta medida de Guede llega en un punto de inflexión clave, justo después de que se hiciera público su rechazo a una oferta formal de San Lorenzo de Almagro. El técnico priorizó el proyecto en Matute, demostrando un compromiso institucional que ha sido aplaudido unánimemente por los seguidores victorianos en las últimas horas.

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La información presentada por Cuba en su cuenta de X indica que “Alianza Lima tiene libre hasta el martes y el miércoles vuelven a los entrenamientos”. Este respiro busca descomprimir la carga física y mental de una plantilla que ha soportado una seguidilla de partidos de alta intensidad.

Alianza Lima mantiene a Pablo Guede. (Foto: X).

Alianza Lima descansa merecidamente

Los hinchas blanquiazules no tardaron en reaccionar positivamente a esta noticia en las plataformas digitales, saludando el descanso de sus jugadores. La percepción general es que el grupo merecía una pausa tras una semana “movida”, marcada por los rumores de salida del entrenador y la presión de recuperar la punta.

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El regreso a las prácticas en el predio de EGB en Lurín está programado para el miércoles por la mañana, donde se evaluará el estado físico de los habituales titulares. A partir de ese momento, el enfoque será total en el siguiente rival, manteniendo la mentalidad de finales que ha impuesto el cuerpo técnico argentino.

Pablo Guede más seguro que nunca

La gestión de Pablo Guede está siendo valorada no solo por los resultados numéricos, sino por el manejo inteligente de las cargas emocionales del grupo humano. Al rechazar el retorno al fútbol de su país, el DT ha inyectado una dosis extra de confianza en sus dirigidos para encarar el cierre del campeonato.

Con el liderato en sus manos y la tranquilidad de haber ratificado a su guía estratégico, Alianza Lima se prepara para el tramo final de la temporada. El descanso de 48 horas será vital para que los referentes del equipo recuperen energías y mantengan el ritmo arrollador mostrado en su última presentación.

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Pablo Guede dirigiendo en Alianza Lima. (Foto: X).

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