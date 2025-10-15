Fue uno de los clubes que marcó a Néstor Gorosito, vive una crisis y podría irse a la quiebra si no paga USD 4.7 millones

La crisis en el fútbol está atacando a varios clubes, sobre todo los que no hacen bien las cosas a nivel económico. En este caso se ha visto un caso reciente en un importante club de Argentina, en donde el mismo Néstor Gorosito fue jugador y entrenador, pero no la está pasando nada bien este equipo.

Se trata de San Lorenzo, conjunto en el que el ‘Pipo’ actuó como entrenador y también en su faceta como jugador. El popular ‘Ciclón’ no la está pasando nada bien con malas decisiones que han tomado y que ahora los viene persiguiendo un problema económico bastante alto que deben de pagar para no entrar en la quiebra.

La situación del club no es nada buena, pues tienen una deuda con el fondo suizo AIS Investment Fun, el cual según ha podido dar a conocer TyC Sports reportó que le están debiendo la suma de 4,7 millones de dólares. Pero lo más curioso es que tienen que pagarlo en los próximo cinco días.

Ahora, si no se logra hacer el respectivo pago, se decretará en la quiebra el club. Lo que significa que un juez se hará cargo de la institución deportiva, así que los patrimonios de San Lorenzo pasarán a ser los que terminen saldando la deuda que tiene. Eso sí, no está todo acabado para los ‘Cuervos’, pues todavía tienen instancias para apelar. Pero el panorama por ahora no es el mejor que se tiene.

Néstor Gorosito y su historia con San Lorenzo

Cuando se habla de Néstor Gorosito en San Lorenzo hablamos de palabras importantes. El ‘Pipo’ es considerado uno de los ídolos de este club, esto gracias a su extensa carrera con ellos, logrando 241 partidos y 70 goles con la camiseta del ‘Ciclón’.

Ya en la faceta que lo conoció todo el Perú es como entrenador, en donde no tuvo muchas oportunidades de mostrarse. Estuvo en el 2003 y 2005 con lo que terminó de dirigir tan solo 42 encuentros.

