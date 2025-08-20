Prensa mexicana calificó categóricamente el fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: “lesiones y bajo rendimiento”

La trayectoria de Pedro Aquino en el fútbol mexicano, que se extendió por varios años de por medio, fue una montaña rusa de grandes expectativas, un inicio prometedor y, finalmente, un declive atribuido en gran parte a las lesiones. Su llegada al Club América en 2021 generó un entusiasmo considerable, con la prensa especializada y la afición elogiándolo como una pieza fundamental para el mediocampo. Se destacaba su notable capacidad para la recuperación de balones y su imponente fortaleza física, cualidades que lo hacían parecer el ancla perfecta para el equipo.

Publicidad

Publicidad

ver también En Brasil, periodistas aseguran que la situación de Gremio es “crítica” y Erick Noriega llegaría para ser “salvador” del medio

Pedro Aquino no lo hizo mal en México

Inicialmente, Aquino se consolidó como titular indiscutible, y su rendimiento no pasó desapercibido. Su nivel de juego fue tan alto que atrajo el interés de importantes clubes europeos, alimentando la especulación de que un salto al viejo continente era inminente, tal como lo reportaban los principales medios deportivos mexicanos en ese momento. Su visión de juego, su capacidad de anticipación y su habilidad para romper líneas rivales lo posicionaban como uno de los mediocampistas más influyentes de la liga.

Pedro Aquino jugando en Santos Laguna. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Sin embargo, esta ascendente carrera se vio drásticamente frenada por una serie de lesiones recurrentes. Estos problemas físicos limitaron su participación de manera significativa, impidiéndole mantener la continuidad y el nivel de juego que lo caracterizaban. A pesar de sus denodados esfuerzos por recuperarse y volver a su mejor forma, las recaídas eran constantes. Esto llevó a la prensa especializada a cuestionar su estado físico y su irregularidad, generando críticas sobre su capacidad para mantenerse en óptimas condiciones.

Publicidad

Publicidad

Las lesiones lo marginaron finalmente

Su traspaso al Santos Laguna en 2023, en un intento por reactivar su carrera y encontrar un nuevo aire, no rindió los frutos esperados. En este nuevo club, Aquino no logró consolidarse como titular y su desempeño fue calificado como decepcionante por la mayoría de los periodistas y analistas deportivos. El portal TeleDiario, en un análisis contundente, precisó que las lesiones constantes habían sido el principal factor que lo sacó de su nivel competitivo internacional, afectando no solo su rendimiento en el campo, sino también su valoración en el mercado.

Finalmente, tras este período de altibajos y desafíos, Pedro Aquino concluyó su etapa en el fútbol mexicano. Su regreso a Alianza Lima en Perú fue interpretado por la prensa azteca como un paso necesario y estratégico para que pudiera recuperar su mejor forma física y futbolística en un entorno más familiar y de menor presión. Aunque su paso por México tuvo momentos de gran brillantez, especialmente al inicio con el América, su experiencia en Santos Laguna dejó un sabor agridulce, un recordatorio de lo que pudo haber sido. Podemos decir, que Pedro Aquino no logró consolidarse como la gran figura que se proyectó inicialmente, y su vuelta a Perú marca el cierre de un ciclo complejo y desafiante en su carrera, pero con la esperanza de un nuevo comienzo y la posibilidad de reencontrar su mejor versión.

Publicidad

Publicidad