En Brasil, periodistas aseguran que la situación de Gremio es “crítica” y Erick Noriega llegaría para ser “salvador” del medio

La espectacular llegada de Erick Noriega a Gremio ha generado gran expectativa y ha impulsado una profunda investigación para comprender el impacto que tendrá su presencia en el club gaúcho. Después de un año en Alianza Lima, Noriega se embarca en un desafío significativo, no solo por la repercusión económica de su traspaso, sino por el contexto deportivo que lo espera en Porto Alegre.

¿Cuál es la realidad de Gremio en Brasil?

Para arrojar luz sobre esta transición, Bolavip Perú consultó a dos destacados periodistas con profundo conocimiento del club: Rafael Pfeiffer, de Rádio Guaíba, y Lucas Mello, de Jornal Correio do Povo. Sus perspectivas ofrecen una visión integral del presente de Gremio y el rol que Noriega podría desempeñar.

Rafael Pfeiffer no ocultó la difícil situación que atraviesa Gremio en el campeonato brasileño: “Gremio no está en un buen momento dentro del campeonato brasileño. Es un equipo que lucha contra el descenso”. La presión sobre el entrenador Mano Menezes es palpable, y su continuidad ha estado en entredicho a pesar de la reciente victoria ante Atlético Mineiro. Esta inestabilidad subraya la urgencia con la que Gremio busca reforzar sus filas, especialmente en las áreas defensiva y ofensiva.

Erick Noriega se despide de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Cómo jugará Gremio con Erick Noriega?

Según Pfeiffer, la llegada de Noriega es una respuesta directa a estas necesidades: “Noriega llega para ser titular en el medio del campo”. Esta afirmación es crucial, ya que sugiere que el club ve en el peruano una solución inmediata a una carencia en una zona vital del campo. El comunicador detalló el sistema de juego actual del equipo, un 4-3-3, que Noriega, en principio, ya conoce: “Hoy por hoy Gremio tiene carencias en esa zona del campo, por eso busca a Erick Noriega como refuerzo. Hoy juega el equipo con un 4-3-3, una línea de cuatro defensores, con laterales que no apoyan mucho. Dos o tres volantes, o dos volantes de marcación y un medio de articulación. Dos jugadores por las bandas, y un centro atacante”. Esta familiaridad con el esquema táctico podría facilitar su adaptación y acelerar su integración al once inicial.

El panorama descrito por Rafael Pfeiffer es desafiante: “El momento de Gremio es ruin ciertamente”. Sin embargo, esta dificultad se contrapone con una importante bonificación económica para Noriega. “Noriega llegará aquí para tener un salario mucho mayor al fútbol peruano. La información es que el mercado brasileño está por encima de lo que podría haber ganado en Perú. Comprándolo por cerca de 1 millón ochocientos mil euros”. Esta inversión subraya la confianza que Gremio deposita en el jugador, a pesar de la coyuntura deportiva adversa.

Erick Noriega será titular indiscutible en Gremio

Para complementar la perspectiva, Lucas Mello, de Jornal Correio do Povo, ofreció su diagnóstico sobre el futuro de Erick Noriega. Mello enfatizó la magnitud del reto que le espera al joven futbolista: “La situación de Gremio es crítica. Está en las últimas posiciones del Brasileirao, por ejemplo. Está viviendo un ambiente de presión muy fuerte. La torcida estuvo protestando por la dirección técnica de Mano Menezes”.

Erick Noriega emocionado en su despedida. (Foto: X).

A pesar de la presión, la contratación de Noriega es vista con optimismo: “La contratación de Erick Noriega es vista como buena, el club estuvo buscando a un jugador que pueda jugar como ‘5’. Que tenga una imposición física como es Noriega”. Esta descripción del perfil buscado por Gremio coincide con las características del jugador peruano, lo que fortalece la expectativa de un impacto significativo. Mello incluso proyecta una integración inmediata al equipo: “Creemos que será utilizado de inmediato por la comisión, una vez se concrete su llegada al club”.

Erick Noriega se aventura en una etapa crucial de su carrera profesional, dejando Alianza Lima para enfrentar el desafío de un Gremio en crisis deportiva, pero con la promesa de un rol protagónico y una mejora económica sustancial. La presión será inmensa, pero las expectativas son altas, y se espera que su imponente presencia física y su conocimiento táctico sean factores clave para revertir el difícil presente del club gaúcho.

