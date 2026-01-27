Revelan charla inédita entre Pablo Guede y Carlos Zambrano que destruyó al DT: “Por eso le ha dolido”

Se van conociendo más detalles detrás del escándalo en Alianza Lima por la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En las últimas horas, una información dio cuenta de la decepción de parte del entrenador Pablo Guede con el ‘Káiser’ por una charla previa que tuvieron sobre liderazgo.

Pablo Guede había dicho durante su presentación como entrenador de Alianza Lima que la disciplina formaría parte importante durante su ciclo. “Soy un entrenador que pone reglas claras. El objetivo grupal está por encima de las individualidades y, en ese aspecto, soy muy serio. No soy de castigar, pero si no se cumplen las normas, hay consecuencias“, había dicho en rueda de prensa.

Esto se cumplió justamente cuando Alianza Lima oficializó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados del plantel profesional el pasado jueves 22 de enero. Esto se conoció luego de que trascendió la denuncia por abuso sexual de una mujer argentina de 22 años en Uruguay, precisamente, durante la pretemporada del club.

Alianza Lima hace despido tras el caso de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

A su vez, el propio defensor central de 36 años había dicho a fin de año que tuvo una charla con Pablo Guede sobre la disciplina. “Hablé ni bien llegó a Lima con él. Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el puterío que había pasado. No se mete en la vida privada, pero esos errores extra futbolísticos no se van a permitir. Somos conscientes de que hemos metido la pata y nos costó el año“, sentenció.

Revelan última charla entre Pablo Guede y Carlos Zambrano

Si la disciplina era un tema importante, Pablo Guede lo insistió hasta último momento, pero en complicidad incluso con Carlos Zambrano. Según el periodista Mauricio Loret de Mola en Denganche, antes de trascender el escándalo, hubo una última charla entre ambos protagonistas.

ver también Eryc Castillo y a Pedro Aquino se defienden después de ser acusados de indisciplinados en Uruguay

El mismo día en que se conoció la denuncia contra Zambrano y sus otros dos compañeros, el ‘Káiser’ tuvo una conversación con Pablo Guede y esto, ya al conocerse el escándalo, habría derivado en el fuerte enojo del entrenador para pedir que separen a los futbolistas.

“El día que Zambrano declara lo del ‘puterío’ en Alianza, ese mismo día Guede y él tuvieron una conversación. Hablaron de las cosas que Guede quería ver de Zambrano como jugador. Quería que fuera un líder positivo y que los jugadores más grandes, con mayor voz en el vestuario, marcaran el camino hacia el éxito. Y mira cómo le pagan. Entiendo que por eso le ha dolido mucho al entrenador todo lo que ha pasado“, reveló Loret de Mola.

Por eso, la reacción de Pablo Guede al conocerse la denuncia fue totalmente brutal. Prácticamente, no dudó en pedir la separación de los jugadores del plantel. Su decepción quedó muy clara con el fuerte pedido a la directiva, incluso, poniendo sobre la mesa su cargo en caso de que no creyeran así.

Alianza Lima evalúa las sanciones definitivas para los tres jugadores

Mientras continúan separados del plantel, se evalúan los pasos a seguir con los tres futbolistas acusados de abuso sexual. Miguel Trauco y Carlos Zambrano serían los más complicados en la investigación del hecho y serían los dos a los que Alianza Lima trataría de prescindir sus contratos.

En tanto, Sergio Peña podría recibir una sanción económica y deportiva, pero el club no buscaría su salida, a diferencia de los otros dos jugadores involucrados.

Datos claves

22 de enero : Carlos Zambrano , Peña y Trauco fueron separados del plantel de Alianza Lima.

: , Peña y Trauco fueron separados del plantel de Alianza Lima. Abuso sexual : una mujer argentina de 22 años denunció a los jugadores en Uruguay.

: una mujer argentina de denunció a los jugadores en Uruguay. Pablo Guede: el entrenador solicitó la salida de los futbolistas involucrados en el escándalo.

