“Ya había decidido irse”: el mensaje de los hinchas de Alianza Lima al saber que Pablo Guede no llegará a San Lorenzo

Terminó la novela respecto al futuro de Pablo Guede. Luego de diversas informaciones que se dieron durante las últimas horas, finalmente el estratega argentino se quedará en Alianza Lima y no llegará a San Lorenzo. Si bien se hablaba de que había un primer acuerdo de por medio, la negociación se cayó de un momento a otro y ahora son los hinchas íntimos quienes muestran su parecer.

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SE CAYÓ LA LLEGADA DE GUEDE A SAN LORENZO



El entrenador decidió continuar su contrato en Alianza Lima. ¿Palermo queda descartado y pica en punta Gustavo Álvarez?



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Sabiendo que desde los medios deportivos argentinos se habló en demasía de que el factor económico era prácticamente lo único pendiente, a falta de una especificación exacta por parte de Alianza Lima, todo parece indicar que justamente dicho aspecto generó que se venga abajo el presunto arreglo que existía entre Pablo Guede y la directiva de San Lorenzo.

A raíz de dicha situación es que los aficionados de Alianza Lima no creen mucho en el compromiso del que se habla por parte de Pablo Guede para mantenerse en el cargo de entrenador, sino que más bien reaccionan de acuerdo a la falta de arreglo financiero que no se dio. En resumen, de haberse dado la cláusula, hoy en Matute no tendrían entrenador y vaya problema que se habría armado.

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“Se quedó porque no le alcanzó a San Lorenzo pagar la clausula de salida. Él ya había decidido irse“, “Guede se queda porque San Lorenzo no puede pagar la cláusula de salida. Le pidieron que el asuma un alto porcentaje de ese monto y se cayó todo al final” y “Tan comprometido estuvo que dio pase y la voluntad de irse a otro equipo. No alcanzaron los números. Esa es la verdadera razón”; son algunos de los mensajes de los hinchas de Alianza Lima a través de ‘X’.

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El compromiso de Pablo Guede en Alianza Lima pese a su hinchaje por San Lorenzo

Además del interés de seguramente regresar a su país y volver a ganarse un nombre de relevancia en dicho mercado, existe un vínculo emocional entre Pablo Guede y San Lorenzo que quedó expuesto gracias a las informaciones que se dieron en los últimos días. Si bien tuvo un pasado como entrenador, el ser hincha pudo haber acelerado las gestiones para finalmente haber llegado a Boedo.

Eso finalmente no sucederá porque Pablo Guede dejó muy en claro que está totalmente comprometido con el proyecto deportivo de Alianza Lima, tal y como lo relevó el día de hoy el comunicador Gerson Cuba. Si bien se decía que solo faltaba el pago de la clausula para su regreso a San Lorenzo, es muy probable que pronto el propio protagonista explique cómo se dieron realmente las cosas.

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Pablo Guede decidió quedarse en Alianza Lima.



El entrenador tomó la determinación irrevocable de seguir ya que se encuentra completamente comprometido con el proyecto del club, con la directiva, con el plantel, con la inmensa hinchada y sigue trabajando para conseguir una… pic.twitter.com/KUpcY9Ta7Q — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) March 20, 2026

Día, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II el próximo sábado 21 de marzo a las 18:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que podrás seguir todas las incidencias de este buen partido gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima.

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