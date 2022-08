El último fin de semana, Alianza Lima venció por la mínima diferencia a Sport Huancayo, logrando escalar hasta la tercera posición del campeonato, con un punto y un partido menos que el actual líder, Sporting Cristal. En ese sentido, Carlos Bustos, se mostró muy contento por el buen triunfo conseguido y espera que fijen fecha para jugar ante Sporting Cristal por la Supercopa Peruana.

"Ante Sport Huancayo fue un partido complicado, pero siempre fuimos por los tres puntos. Tuvimos varias ocasiones y nos faltó esa precisión de otros partidos. Sin embargo, gracias a Dios, Wílmer Aguirre consiguió el gol de la victoria que nos ayuda muchísimo tomando en cuenta lo apretada que está la tabla de posiciones", dijo el técnico del equipo de La Victoria.

"Ahora estamos contentos con la Selección Sub 23, donde hay varios jugadores nuestros y también pensamos en la Copa Bicentenario que hasta no sabemos si se jugará o no. Alianza tiene un plantel de 28 jugadores que trabajan en primera división y uno no puede darle los minutos que necesitan", agregó Bustos.

Finalmente, el entrenador del club 'blanquiazul' aún tiene en mente jugar la Supercopa ante Sporting Cristal. "No tenemos fecha, ni sabemos si se va jugar esa final con Cristal. Para mí, es un título y debemos buscarle fecha. No sé qué esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla".

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima querrá seguir alargando su racha de ocho partidos sin perder cuando visite a UTC en Cajamarca. Su cotejo está programado para el próximo domingo 28 de agosto a las 15:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Héroes de San Ramón. Cabe mencionar que el cuadro cajamarquino viene de ganarle 2-1 a Ayacucho FC en condición de local.