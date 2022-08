Juan Pablo Goicochea es una de las grandes promesas que tiene Alianza Lima. El delantero de 17 años tiene sus convicciones muy claras y ha demostrado con su desempeño en el campo de juego que es un futbolista para tener en cuenta en el futuro.

El joven atacante viene teniendo un excelente desempeño con la reserva del cuadro blanquiazul. Asimismo, recientemente participó en el torneo 'Mitad del Mundo' que se desarrolló en Ecuador, donde salió goleador del certamen.

A raíz del gran momento de Juan Pablo, el delantero fue entrevistado por la página 'Los Renegrones'. En dicha entrevista, el jugador confesó ser hincha de Alianza Lima e indicó que su sueño es debutar en Matute a estadio lleno.

"Yo relaciono Alianza con familia. Siento la camiseta, me intento rajar cada partido y dar el cien por ciento de mí. Es un orgullo estar en este club, siempre que anoto beso el escudo porque soy hincha. Lo que es Alianza me representa. Sueño con un debut en Matute a estadio lleno, sería algo hermoso", declaró Goicochea.

Por otra parte, el delantero fue consultado por el número de dorsal que usa. El jugador declaró: "Me gusta usar la '14' por Claudio Pizarro, es un gran referente para mí. Por su carrera y estilo de juego él es mi referente en el fútbol".

Finalmente, el Juan Pablo contó la experiencia de haber entrenado con el primer equipo de Alianza Lima. El atacante indicó que hasta tres futbolistas del cuadro blanquiazul se acercaron para dialogar con él y aconsejarle.

"La primera vez que subí al entrenamiento del primer equipo estuve nervioso y el primero que me habló fue Hernán Barcos, luego Ballón y Míguez. Barcos me aconsejó que debo mejorar mi juego de espaldas. Con el 'profe' Bustos hablé muy poco porque no tuve mucha oportunidad de entrenar con el grupo", sentenció.