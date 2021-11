Jefferson Farfán feliz, pero hace un llamado a la tranquilidad: "Esto no ha terminado"

Jefferson Farfán fue uno de los nombres más mencionados en la previa del partido final entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El capitán 'íntimo' estuvo en boca de todos porque se esperaba mucho de él dentro del campo. Sin embargo, Carlos Bustos lo cuidó de manera perfecta.

'La Foquita' entró en los minutos finales del partido y trascendió un poco, dejando chispazos de buen fútbol. Porque el delantero de la Selección Peruana hizo unas jugadas de fantasía, donde dejó mal parado a los defensores de Sporting Cristal. Pero más allá, poco o nada se vio del jugador.

Una vez terminado el cotejo ejerció la cinta de capitán que tiene en el brazo, y llamó a la calma en sus redes sociales. El ex PSV de los Países Bajos en su cuenta de Instagram dejó un mensaje conciliador, bajando las revoluciones a los hinchas 'blanquiazules', los cuales se sienten fijo para la segunda final.

Esto fue lo que mencionó el popular '10 de la calle' en su cuenta personal: "Esto no ha terminado, esto sigue y esta banda sigue enfocada en el objetivo final. Gracias a esa hinchada que estemos donde estemos no para de alentar. Con ustedes no paramos hasta lograrlo todo. ¡Arriba, Alianza!". Buen mensaje del más importante talento peruano en los últimos tiempos.