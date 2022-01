Según información de RPP noticias, Aldair Fuentes, actual jugador de Fuenlabrada no llegará a Alianza Lima.

La razón por la que Aldair Fuentes no llegará a Alianza Lima

Alianza Lima busca armar un gran equipo para la temporada 2022, donde su objetivo es lograr el bicampeonato en la Liga 1 y hacer un buen papel en la Conmebol Libertadores, torneo en el que se encuentra en deuda hace mucho tiempo. Por esta razón, el club blanquiazul sostuvo una reunión con Fuenlabrada, con el objetivo de repatriar a Aldair Fuentes, pero la operación se habría estancado debido a que no se llegó a un buen acuerdo económico por el jugador.

"Aldair Fuentes no llegará a Alianza Lima. Club blanquiazul no llegó a un acuerdo con Fuenlabrada para la vuelta del mediocampista. Equipo español solicitaba que se resigne totalidad de la deuda para que se dé la incorporación. Alianza Lima no aceptó", reveló Kevin Pacheco en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Cabe recordar que en setiembre del 2020, Fuenlabrada (Segunda División de España) hizo oficial la llegada del joven volante peruano, quien firmó su contrato por cinco temporadas. Con aproximadamente 800 mil euros, el equipo español se hizo con el 80 % del pase del jugador, mientras que el club blanquiazul se quedó con el 20 % para obtener beneficios por alguna futura venta.

Desde su llegada al Fuenlabrada, Aldair Fuentes participó de cuatro partidos en la Copa del Rey y 26 encuentros del torneo de Segunda División, donde solo fue titular en seis ocasiones y llegó a acumular un total de 860 minutos en ambas competiciones. Los íntimos buscaban el préstamo del futbolista debido a que el club español no quiere contar más con el volante, pero todo se paralizó por la existencia de una deuda pendiente de parte del equipo español por la venta del jugador.