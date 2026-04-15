Mira el espectacular golazo de tiro libre de Arda Guler que terminó con Manuel Neuer dentro de la portería.

Apenas en el primer minuto del partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League, el volante turco Arda Guler anotó el 1-0 tras un error del portero alemán Manuel Neuer. Todo sucedió luego de que el arquero busque despejar largo, pero el balón quedó corto, Guler lo encontró y remató sin dudarlo.

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La pelota rápidamente realizó la trayectoria, ingresó en la portería del Bayern Múnich y marcó el 1-0 para el Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Así, Arda Guler marcó ante Manuel Neuer en el Allianz Arena.

Gol de Arda Guler en el Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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Si bien el golpe que dio el Real Madrid apenas iniciado el partido en el Allianz Arena hizo creer que una remontada era posible, Bayern Múnich no tardó en responder y marcó el empate con gol de Aleksandar Pavlovic.

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El tanto de Aleksandar Pavlovic ocurrió a los seis minutos del primer tiempo y se originó luego de que en un tiro de esquina el portero Andriy Lunin salga mal a cortar el balón y el volante anotara de cabeza para el empate 1-1 del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Gol de Aleksandar Pavlovic en el Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League

Y AHORA… ¡¿QUÉ HIZO LUNIN?! ¡PAVLOVIC METIÓ EL CABEZAZO Y PUSO EL 1-1 DE BAYER MÚNICH VS. REAL MADRID Y SERIE 3-2 PARA LOS BÁVAROS! Pónganse cómodos..



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Las cosas volvieron a cambiar luego que Arda Guler anote un magistral golazo de tiro libre para el 2-1 del Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League. Todo sucedió en el minuto 29 del primer tiempo cuando el volante turco ejecutó un tiro libre que superó la barrera.

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Ahí, en el instante que el balón superó la barrera, el portero alemán Manuel Neuer saltó para desviar la pelota, pero terminó entrando con todo y balón a su portería ante la fuerza del remate de Arda Guler.

Golazo de tiro libre de Arda Guler para el Real Madrid 2-1 Bayern Múnich por Champions League

NEUER SE METIÓ CON PELOTA Y TODO EN EL TIRO LIBRE DE ARDA GULER.



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Datos claves

Arda Güler anotó el 1-0 para el Real Madrid en el primer minuto de juego.

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Aleksandar Pavlovic marcó el empate 1-1 de cabeza a los seis minutos del partido.