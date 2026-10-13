Harry Kane convirtió dos goles ante Viking y acecha un histórico récord de Cristiano Ronaldo

Harry Kane anotó doblete en el empate 3-3 en Noruega. Así, sigue enrachado en la Champions League y amenaza a CR7 con romper un récord suyo.

Bayern Múnich no jugó bien y empató 3-3 ante el Viking en Noruega. Dos goles de los ‘Bávaros’ fueron obra de Harry Kane. Así, llegó a su noveno partido consecutivo anotando por UEFA Champions League y amenaza un récord histórico de Cristiano Ronaldo.

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Harry Kane anotó el primer gol de penal y, luego, aprovechó un buen centro de Joshua Kimmich para anotar el empate 2-2. Al final, todo terminó en empate 3-3, un resultado amargo para Bayern Múnich, que había remontado, pero que desperdició sobre el final.

Aún así, este doblete le permitió a Harry Kane seguir en carrera por un histórico récord de Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League. Es que el portugués ha anotado en 11 partidos seguidos de este certamen europeo, pero ahora tiene la amenaza del inglés que ya llegó a los 9 encuentros anotando de manera consecutiva.

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Rachas más largas de partidos con gol en Champions League (X @championsleague).

Así, el goleador del Bayern Múnich, quien ya lleva tres goles en esta edición 2026-27 de la Champions, está a dos partidos de alcanzar el récord de CR7. No la tendrá nada fácil, ya que los ‘Bávaros’ enfrentarán al Arsenal, primero, y luego al Atlético de Madrid en los próximos dos partidos.

🔴⚪️⭐️ Harry Kane, UEFA Man of the Match for Vikings-Bayern. pic.twitter.com/QnotKBtSef — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

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Harry Kane ingresa al Top 10 de máximos goleadores históricos de la UEFA Champions League

Con su doblete ante el Viking, Harry Kane llegó a los 57 goles en UEFA Champions League. De esta manera, ya es uno de los diez máximos goleadores en la historia de este torneo. A continuación, el detalle:

Cristiano Ronaldo: 141

Lionel Messi: 129

Robert Lewandowski: 109

Karim Benzema: 90

Raúl González Blanco: 71

Kylian Mbappé: 71

Ruud Van Nistelrooy: 60

Andriy Shevchenko: 59

Erling Haaland: 59

HARRY KANE: 57 (+2 hoy)

Thomas Müller: 57

Así es el récord histórico de 11 partidos consecutivos anotando para Cristinao Ronaldo

Cristiano Ronaldo hizo historia con la camiseta del Real Madrid al anotar en 11 partidos de UEFA Champions League de manera consecutiva. A continuación, el detalle de cada partido:

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Final 2016-17 | vs. Juventus | Doblete de goles en el triunfo 4-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en el triunfo 3-0.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Doblete en la victoria 3-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Tottenham | Gol en el empate 1-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs Tottenham | Gol en la derrota 3-1.

Fase de grupos 2017-18 | vs. APOEL Nicosia | Doblete en la goleada 6-0.

Fase de grupos 2017-18 | vs. Borussia Dortmund | Gol en el triunfo 3-2.

Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Doblete en el triunfo 3-1.

Octavos de final 2017-18 | vs. PSG | Gol en la victoria 2-1.

Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Doblete en el triunfo 3-0.

Cuartos de final 2017-18 | vs. Juventus | Anotó de penal en la caída 3-1

Así es la racha goleadora de Harry Kane por Champions League

Harry Kane ya llegó a 9 partidos consecutivos anotando por UEFA Champions League, algo que ya lograron hacer Ruud Van Nistelrooy (con Manchester United en la 2002-03) y Robert Lewandowski en dos ocasiones (con Bayern Múnich en la 2019-20 y en la 2020-21). Aquí puedes ver cómo es la racha del inglés del Bayern:

Ida de octavos de final 2025-26 | Atalanta 1-6 Bayern Múnich | Anotó un gol.

Vuelta de octavos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-1 Atalanta | Marcó doblete.

Ida de cuartos de final 2025-26 | Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Anotó un gol.

Vuelta de cuartos de final 2025-26 | Bayern Múnich 4-3 Real Madrid | Anotó un gol.

Semifinal de ida 2025-26 | PSG 5-4 Bayern Múnich | Marcó un gol.

Semifinal de vuelta 2025-26 | Bayern Múnich 1-1 PSG | Anotó el gol sobre el final.

Fase liga 2026-27 | Bayern Múnich 5-0 Bodø/Glimt | Convirtió un gol.

Fase liga 2026-27 | Viking FK 3-3 Bayern Múnich | Anotó doblete.

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