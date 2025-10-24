Bomba en la Selección Peruana: Buscan a técnico que puede ser campeón de la Copa Libertadores

La Selección Peruana sigue buscando nuevo entrenador a la espera de los partidos que tendrá en noviembre ante Rusia y Chile. Si bien para estos cotejos el técnico interino seguirá siendo Manuel Barreto, los últimos resultados de la Copa Libertadores han hecho que se despierte un viejo interés.

Publicidad

Publicidad

Así es, desde la Federación Peruana de Fútbol siguen con atención la Copa Libertadores pues hay un técnico que interesa, calza con el perfil y es accesible, económicamente y deportivamente hablando.

De hecho, el posible título de la Copa Libertadores del estratega solo aumentaría su valor, aunque en Videna confían en que un proyecto sólido podría seducirlo. La idea de verlo al mando de la Selección Peruana ilusiona a muchos hinchas, que sueñan con un cambio profundo rumbo al Mundial 2030.

De acuerdo con fuentes cercanas a la FPF, el perfil del entrenador Tiago Nunes encaja con la idea de renovación que busca el comando dirigencial de la Selección Peruana: experiencia internacional, carácter ganador y presencia en torneos de alto nivel.

Publicidad

Publicidad

Tiago Nunes cuando fue técnico de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Tiago Nunes será nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Tiago Nunes tiene opción de ser nuevo entrenador de la Selección Peruana. Más al saber que tiene alternativas de ganar la Copa Libertadores. De hecho, desde la Federación Peruana de Fútbol hace un tiempo mostraron interés en el entrenador.

De esta forma, si Tiago Nunes consigue ganar la Copa Libertadores con LDU (está a un paso de la final tras vencer en la ida a Palmeiras) sus créditos aumentarán y estará más cerca de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Tiago Nunes es opción para Perú. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Tiago Nunes?

Tiago Nunes gana 30 mil dólares mensuales en Liga de Quito, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

ver también Gareca no se guardó nada y sorprendió con su postura sobre el recambio generacional en la Selección Peruana

¿Hasta cuándo Tiago Nunes tiene contrato con LDU?

Tiago Nunes tiene contrato oficial con Liga de Quito hasta diciembre del 2026. Teniendo una buena campaña, el técnico sueña con ganar la Copa Libertadores con el cuadro de Ecuador.

Publicidad

Publicidad