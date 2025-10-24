Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Bomba en la Selección Peruana: Buscan a técnico que puede ser campeón de la Copa Libertadores

La Selección Peruana sigue analizando opciones, un nombre de peso empieza a tomar fuerza y más si gana la Copa Libertadores.

Por Aldo Cadillo

Perú busca DT que puede ser campeón de Libertadores.
© Producción Bolavip.Perú busca DT que puede ser campeón de Libertadores.

La Selección Peruana sigue buscando nuevo entrenador a la espera de los partidos que tendrá en noviembre ante Rusia y Chile. Si bien para estos cotejos el técnico interino seguirá siendo Manuel Barreto, los últimos resultados de la Copa Libertadores han hecho que se despierte un viejo interés.

Publicidad

Así es, desde la Federación Peruana de Fútbol siguen con atención la Copa Libertadores pues hay un técnico que interesa, calza con el perfil y es accesible, económicamente y deportivamente hablando.

De hecho, el posible título de la Copa Libertadores del estratega solo aumentaría su valor, aunque en Videna confían en que un proyecto sólido podría seducirlo. La idea de verlo al mando de la Selección Peruana ilusiona a muchos hinchas, que sueñan con un cambio profundo rumbo al Mundial 2030.

De acuerdo con fuentes cercanas a la FPF, el perfil del entrenador Tiago Nunes encaja con la idea de renovación que busca el comando dirigencial de la Selección Peruana: experiencia internacional, carácter ganador y presencia en torneos de alto nivel.

Publicidad
Imagen
Tiago Nunes cuando fue técnico de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Tiago Nunes será nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Tiago Nunes tiene opción de ser nuevo entrenador de la Selección Peruana. Más al saber que tiene alternativas de ganar la Copa Libertadores. De hecho, desde la Federación Peruana de Fútbol hace un tiempo mostraron interés en el entrenador.

De esta forma, si Tiago Nunes consigue ganar la Copa Libertadores con LDU (está a un paso de la final tras vencer en la ida a Palmeiras) sus créditos aumentarán y estará más cerca de la Selección Peruana.

Publicidad
Imagen
Tiago Nunes es opción para Perú. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Tiago Nunes?

Tiago Nunes gana 30 mil dólares mensuales en Liga de Quito, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Gareca no se guardó nada y sorprendió con su postura sobre el recambio generacional en la Selección Peruana

ver también

Gareca no se guardó nada y sorprendió con su postura sobre el recambio generacional en la Selección Peruana

¿Hasta cuándo Tiago Nunes tiene contrato con LDU?

Tiago Nunes tiene contrato oficial con Liga de Quito hasta diciembre del 2026. Teniendo una buena campaña, el técnico sueña con ganar la Copa Libertadores con el cuadro de Ecuador.

Publicidad
Piero Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana y dejó una frase que impacta

ver también

Piero Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana y dejó una frase que impacta

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana
Selección Peruana

Quispe sorprendió con su postura sobre la Selección Peruana

Gareca sorprendió con su postura sobre el recambio generacional
Selección Peruana

Gareca sorprendió con su postura sobre el recambio generacional

En Perú no era considerado, ahora que se fue del país no deja de hacer goles
Peruanos en el exterior

En Perú no era considerado, ahora que se fue del país no deja de hacer goles

Se reveló la firme postura de Universitario sobre el futuro de Jorge Fossati: "A fin de año..."
Universitario

Se reveló la firme postura de Universitario sobre el futuro de Jorge Fossati: "A fin de año..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo