Ricardo Gareca escribió una de las páginas más emotivas de la Selección Peruana. Volviendo a un Mundial tras 36 años, logrando un subcampeonato de la Copa América y emocionando a todos con el juego de Perú, hoy el ‘Tigre’ tiene un momento de nostalgia al ver a la ‘Bicolor’ y preguntarse qué le hicieron.

Y es que desde que Ricardo Gareca dejó la Selección Peruana, la historia solo ha tomado un rumbo negativo. Por eso es que se ha buscado con urgencia implementar el tan mencionado recambio generacional y justamente sobre eso habló el ‘Tigre’.

“La selección estaba en el puesto 50 y pico, con nosotros llegamos a estar al puesto 10. Eso está registrado, es una realidad. Teníamos buena selección, buenos muchachos que juegan aún y todavía no los veo grandes para la selección peruana”, comentó Ricardo Gareca en charla con Mario Cordo en ‘Habrá señales”.

Luego Gareca declaró que para él el cambio generacional todavía no debía llegar a Perú: “Muchas veces cuando hay frustraciones y expectativas que no se cumplen, por ahí que se dice que el técnico no sirve más, los jugadores no sirven más, que están viejos, grandes, vamos a meter gente joven, quieren una renovación. A veces todo ese tipo de cosas pasan”, terminó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la nueva generación de la Selección Peruana?

Ricardo Gareca no ve con buenos ojos el recambio generacional que está teniendo la Selección Peruana al relegar a los veteranos de la ‘Bicolor’.

En declaraciones del ‘Tigre’, hay algunos jugadores que todavía pueden aportar a la Selección Peruana y no es que “estén viejos”, sucede que los resultados no se están dando y por eso los señalan.

¿Gareca volverá a dirigir a Perú?

Ricardo Gareca no volverá a dirigir a Perú, al menos por ahora. Así lo dejó en claro Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué dijo Gareca sobre volver a dirigir a Perú?

Ricardo Gareca confirmó que sí volvería a dirigir a la Selección Peruana por el buen recuerdo que guarda de su época en Perú. De igual modo, es difícil que esto suceda por la situación de la Federación Peruana de Fútbol es otra en este momento.

