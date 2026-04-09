Christian Cueva se fue de boca y realizó fuerte denuncia por arbitraje de Cusco FC vs. Flamengo: “Ladrón”

El arbitraje del partido Cusco FC vs. Flamengo por Copa Libertadores 2026 en el Inca Garcilaso de la Vega quedó marcado por la polémica. El gol anulado al conjunto peruano y el pisotón de Gonzalo Plata quedaron como las jugadas más cuestionables por las decisiones del árbitro paraguayo Derlis López y el VAR Fernando López. A raíz de esto, hubo muchos cuestionamientos en redes sociales y, entre ellos, sorprendió el comentario de Christian Cueva.

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Las críticas por el arbitraje paraguayo, que perjudicó a Cusco FC, han dado la vuelta al mundo. Hay muchos cuestionamientos a la actuación del VAR, que influyó directamente en el resultado. Sin esos errores, el partido no hubiese terminado 2-0 en favor de Flamengo.

A raíz de esto, vino la dura crítica e insulto por parte de Christian Cueva. Si bien, actualmente, es jugador de Juan Pablo II College, siguió con atención la actuación de Cusco. Ante las decisiones arbitrales, ‘Aladino’ apuntó contra el árbitro Derlis López al que llamó “ladrón, hdp (hijo de p***)” en una publicación en sus historias de Instagram (@cueva10oficial).

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“Ladrón, hdp”, le dijo Cueva al árbitro Derlis López (Instagram @cueva10oficial).

Las polémicas en Cusco FC vs. Flamengo

El paraguayo Derlis López tuvo una actuación mala en donde ignoró el pisotón de Gonzalo Plata a un jugador de Cusco FC y también terminó por anular el gol del empate 1-1 al equipo local, aunque acá fue más error del VAR comandado por Fernando López.

En la acción de Plata, el partido estaba sin goles, por lo que con 10 futbolistas, a Flamengo se le hubiese hecho mucho más difícil. El VAR revisó la jugada y el partido estuvo detenido por algunos segundos. Finalmente, no hubo absolutamente nada. No cobró falta ni mucho menos amarilla para el delantero ecuatoriano.

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Tras el gol de Bruno Henrique, el equipo de Alejandro Orfila llegó al empate 1-1 con un gol de Marlon Ruidías. Sin embargo, el VAR revisó la previa de la jugada donde vio un presunto offside. La realidad es que, en el marcado de líneas, no se ve posición de adelanto. Por lo visto, tomaron como offside el codo del futbolista local, algo que no debería haber ocurrido de acuerdo al reglamento.

En todo caso, se debería revisar los audios del VAR para conocer por qué consideró offside en la acción del gol del empate de Cusco FC. También se debe conocer lo ocurrido en la revisión del pisotón de Gonzalo Plata.

Así continúa la Copa Libertadores para Cusco FC y Flamengo

Cusco FC será el primer equipo en salir al campo la próxima semana cuando visite el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi para enfrentar a Estudiantes de La Plata el próximo martes 14 de abril desde las 19:00 horas local (17:00 horas de Lima, Perú).

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Por su parte, Flamengo recién jugará el jueves 16 de abril en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ante Independiente Medellín, uno de los duelos claves que tiene para asegurar su clasificación a octavos de final.

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