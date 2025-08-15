Dolor en Universitario: Aldo Corzo se sinceró con impactante frase tras la dura goleada de Palmeiras

Aldo Corzo no podía quedarse callado luego de la derrota de Universitario ante Palmeiras. Si bien es difícil hablar tras ser goleado por 4-0, el defensa tenía que tomar la palabra en su condición de capitán. Cabizbajo, reflexivo y autocrítico, el futbolista no tuvo contemplaciones para ningún elemento del plantel y culpó a todos por el resultado.

“No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Entramos desconcentrados y en este tipo de torneos con este tipo de rivales te cuesta”, comenzó Aldo Corzo en zona mixta. Luego, consultado por los periodistas sobre qué pasó, el defensor prefirió voltear la página rápido y mandar un mensaje al hincha.

“Hay que ser primero autocríticos, no hicimos un buen partido. Fueron desconcentraciones que a cualquier tipo de nivel te cuesta. Pedirle las disculpas al hincha que tenía mucha ilusión”, siguió Aldo Corzo con la voz temblorosa. “Hicimos un partido malo. A levantar cabeza porque esto sigue. Tenemos que jugar un partido el domingo y hay que estar fuertes porque falta todavía mucho”, cerró para tomar aire y luego continuar.

Consultado por cómo se siente y qué hará ahora Universitario, Aldo Corzo separó momentos y explicó que lo más trascendental es el partido de este domingo por el Torneo Clausura: “Ahorita lo que más importa es el domingo. Es un partido súper importante que nos tiene que mantener firmes en el torneo local y luego pensaremos. El domingo es el partido más importante”, cerró sin dar más espacio a réplicas.

Los números de Aldo Corzo ante Palmeiras

Aldo Corzo jugó todo el partido entre Universitario vs. Palmeiras. Calificado con un 6.3 por parte de Sofascore, el defensa registró números para el olvido: 5 posesiones perdidas, 14 pases precisos de 19 y 1 pase largo acertado de 3. Además, también tuvo 2 duelos ganados de 3 y realizó 32 toques al balón.

Pero en líneas generales, el defensa Aldo Corzo quedó muy expuesto en los goles de Palmeiras a Universitario. Más que nada en el tercero que anotó la visita, cuando Vitor Roque recibió un pase largo, encaró al arco de Sebastián Britos y remató con un potente disparo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Aldo Corzo con Universitario?

Aldo Corzo tiene 36 años y cuenta con contrato en Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando en el 2017, el defensa ha sido uno de los jugadores que más títulos ha ganado con los cremas en las últimas décadas con un total de 2 torneos nacionales, 3 Torneos Aperturas y 2 Torneos Clausuras.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

