¿Dónde entrenan Palmeiras y Flamengo en Lima de cara a la final de la Copa Libertadores 2025?

Cada vez quedan menos días y menos horas para presenciar el partido más importante de la temporada sudamericana. Así es, Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025 y el Estadio Monumental de Lima será testigo de un tremendo evento que no tiene pierde. Eso sí, los equipos ya se mentalizan y a continuación tendrás los detalles.

En principio, es importante mencionar y destacar que ambos planteles llegarán a Lima en las próximas horas y a partir de ahí es que existe un itinerario detallado para que puedan llegar en las mejores condiciones al gran partido de la final de la Copa Libertadores 2025. Apenas pisen suelo peruano se dirigirán a sus hoteles de concentración y desde mañana realizarán las sesiones de entrenamiento.

En el caso de Palmeiras, se sabe que los dirigidos por Abel Ferreira trabajarán en en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, lugar en donde por cierto entrena la Selección Peruana. Por otro lado, Flamengo, que es liderado técnicamente por Filipe Luís, hará lo propio en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, recinto en donde históricamente juega de local Alianza Lima.

Fuente: @MDeportivope

Los hinchas de Palmeiras y Flamengo vienen haciendo de las suyas en Lima

Si bien tanto Palmeiras como Flamengo recién están en camino a la ciudad de Lima para ultimar detalles de cara a la gran final de la Copa Libertadores 2025, quienes ya empezaron a armar la fiesta desde algunos días son los aficionados. Los brasileños vienen llegando en gran número a la capital peruana y en algunas ocasiones, incluso, han sido detectados en grescas grupales en las calles.

Recientemente, se pudo apreciar una pelea en el distrito de Miraflores entre los hinchas del ‘Mengao‘ y del ‘Verdao‘. A raíz de esta situación es que el resguardo policial tendrá que darse de manera mucho más drástica, de lo contrario podrían darse situaciones que luego se lamentarán. Por el momento no se han dado más noticias al respecto, pero vaya que ambos bandos vienen haciendo de las suyas.

Día, hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo

La gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs. Flamengo se disputará en el Estadio Monumental de Lima y está programada para el próximo sábado 29 de noviembre a las 16:00 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el partido gracias a las señales internacionales de ‘ESPN‘ y a la plataforma digital ‘Disney+‘. Además, por medio de ‘Bolavip Perú‘ tendrás el minuto a minuto de este magno evento.

Fuente: Conmebol Libertadores

