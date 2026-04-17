Sporting Cristal firmó una de sus mejores actuaciones, pero terminó perdiendo 2-1 ante Palmeiras en la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, en un duelo marcado por la controversia. El cuadro brasileño se llevó el triunfo tras un penal muy discutido que fue validado con intervención del VAR.

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Esa decisión arbitral no solo generó debate, sino que también podría traer consecuencias, ya que uno de los referentes del elenco ‘rimense’ quedaría expuesto a una posible sanción por parte de la FIFA.

En Brasil alertan sobre una posible sanción de FIFA a Sporting Cristal

Al minuto 80, el árbitro cobró un penal a favor de Palmeiras y, en medio de las protestas de los jugadores de Sporting Cristal, Diego Enríquez se acercó al comando técnico.

En ese momento, le alcanzaron un celular, aparentemente para brindarle información sobre los posibles ejecutores y así aumentar sus opciones de atajar el disparo.

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Debido a esta acción, el árbitro Piero Maza amonestó al arquero ‘celeste’, ya que el reglamento de la FIFA prohíbe el uso de dispositivos electrónicos dentro del campo.

No obstante, el medio brasileño “Diario do Estado” advirtió recientemente que el portero podría enfrentar una sanción por esta infracción: “Mientras los hinchas del Palmeiras celebraban la oportunidad de recuperar el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores, Enríquez trabajaba en su análisis táctico junto al cuerpo técnico, utilizando su celular. Según expertos consultados por DE, el incidente podría acarrear sanciones adicionales, ya que viola los principios establecidos por la FIFA”, mencionan.

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¿En qué situaciones se pueden utilizar dispositivos electrónicos?

Asimismo, el portal citado recordó que el reglamento de la FIFA solo permite el uso de dispositivos electrónicos en casos médicos o de emergencia. También mencionaron un antecedente con Memphis Depay, quien fue amonestado por utilizar un celular durante un partido de la Copa de Brasil.

La acción de Diego Enríquez generó controversia por el uso de la tecnología en pleno partido, y en Sporting Cristal se mantienen atentos ante una posible sanción contra su arquero titular.

DATOS CLAVES

El arquero Diego Enríquez fue amonestado por usar un celular en el campo ante Palmeiras.

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La FIFA prohíbe dispositivos electrónicos excepto para emergencias, lo que arriesga una sanción para el portero.