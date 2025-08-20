Palmeiras vs. Universitario: horario, TV y cómo ver en vivo, partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Universitario enfrenta como visitante a Palmeiras en el Allianz Parque este jueves 21 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La ‘U’ necesita levantar el 0-4 sufrido en el duelo de ida en el Monumental, una tarea que parece muy difícil. El árbitro del partido será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará Rodrigo Carvajal.

Publicidad

Publicidad

El duro golpe sufrido en el primer encuentro de esta serie todavía repercute en la cabeza del equipo de Jorge Fossati. De hecho, en el partido de la Liga 1, ante Sport Huancayo, tampoco pudieron lograr el triunfo y empataron 1-1. Es un momento de dudas para los ‘cremas’ que, encima, en unos días, deberán enfrentar a Alianza Lima en el clásico.

Universitario debe revertir una diferencia de cuatro goles y jugando como visitante. Por lo tanto, para clasificar, debería lograr la victoria más importante del fútbol peruano ante un conjunto brasileño en la historia de la Copa Libertadores. Por presente, parece una utopía, pero en el fútbol, cualquier cosa puede pasar.

ver también La nueva queja de Álvaro Barco por la designación del árbitro para el Universitario vs. Alianza Lima

Por su parte, el ‘Verdao’ está recuperando la memoria. Luego de la dura eliminación en Copa de Brasil ante Corinthians y las serias críticas de sus hinchas a Abel Ferreira, metió tres triunfos consecutivos, incluido el 0-4 de la ida ante Universitario. Por el Brasileirao Serie A, le ganó 2-1 a Ceará y 1-0 a Botafogo. Debido al resultado en la ida, es probable que guarde algunos jugadores en la vuelta.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Universitario por el partido de vuelta de octavos de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras vs. Universitario se juega este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo. El partido tendrá los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 05:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 02:30 AM .

. Portugal y Reino Unido: 01:30 AM .

. Corea del Sur/Japón: 09:30 AM.

Publicidad

Publicidad

ver también Boom viral: Conmebol humilló a Universitario y premió a Alianza Lima

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Universitario por el partido de vuelta de octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido de vuelta entre Palmeiras y Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se puede ver en vivo para toda Sudamérica por ESPN 5 en TV, con excepción de Argentina que va por Fox Sports 2 y en Brasil lo pasa ESPN. En tanto, también se puede disfrutar por la plataforma Disney+ en su versión Premium, mientras que en Brasil también lo pueden ver por Claro TV+, Sky+ y Zapping.

Posibles alineaciones de Palmeiras vs. Universitario

PALMEIRAS: Weverton o Marcelo Lomba; Agustín Giay, Bruno Fuchs, Micael y Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Allan, Mauricio o José ‘Flaco’ López; Facundo Torres, Ramón Sosa y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

Publicidad

Publicidad

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto o Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes o Jesús Castillo, Jorge Murrugarra, Jairo Concha u Horacio Calcaterra, José Carabalí o César Inga; Edison Flores y Álex Valera o Diego Churín. DT: Jorge Fossati.