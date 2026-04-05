¿Juegan ante Deportes Tolima por Copa Libertadores? Los heridos que dejó el Clásico en Universitario

La victoria de Universitario de Deportes por 1-0 sobre Alianza Lima dejó una mezcla de euforia y preocupación en el cuadro crema. A pesar del resultado positivo, el desgaste físico del clásico peruano ha pasado factura a piezas fundamentales del plantel.

Publicidad

Universitario espera novedades de su plantel

El comando técnico lidera ahora una carrera contra el tiempo para recuperar a sus figuras principales. La mirada está puesta en el debut de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentarán a Deportes Tolima en Colombia.

Los nombres que generan mayor incertidumbre en la interna merengue son Andy Polo, Lisandro Alzugaray y José Carabalí. Los tres futbolistas terminaron el encuentro con dolencias físicas que encendieron las alarmas de los aficionados.

Publicidad

De acuerdo con la información compartida por el periodista Gustavo Peralta a través de L1 MAX, el primer diagnóstico trae algo de calma. Según el comunicador, las molestias de los jugadores mencionados “no parecen ser nada grave”.

Andy Polo podría jugar contra Deportes Tolima. (Foto: X).

Expectativa antes de la Copa Libertadores

Se espera que las próximas horas sean determinantes para conocer los resultados de las evaluaciones médicas oficiales. El club busca descartar cualquier tipo de desgarro que los margine del viaje a la ciudad de Ibagué.

Publicidad

La presencia de Andy Polo es vital por su despliegue en la banda derecha y su capacidad de retroceso. Su ausencia obligaría a un replanteamiento táctico drástico en un escenario internacional de alta exigencia.

Confían en ganarle al Deportes Tolima

Por su parte, la jerarquía de Lisandro Alzugaray en el ataque y la polifuncionalidad de José Carabalí son cartas que el técnico no quiere perder. Ambos jugadores son pilares en la generación de juego ofensivo de la “U”.

El plantel crema viajará con la consigna de traer un resultado positivo del Manuel Murillo Toro. Universitario confía en que su columna vertebral llegue en óptimas condiciones para este trascendental estreno copero.

Publicidad

Universitario llega ganador para jugar con Deportes Tolima. (Foto: X).

DATOS CLAVES