La decisión final de Palmeiras y Flamengo sobre la final de Copa Libertadores 2025 en Brasil y no en Lima

Palmeiras y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 tras superar a Racing y Liga de Quito en sus respectivas semifinales. Luego de que esto se concretó, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, sorprendió al deslizar la posibilidad de que la definición se juegue en Brasil y no en el Estadio Monumental de Lima.

Publicidad

Publicidad

Samir Xaud habló luego de un nuevo logro del fútbol brasileño al poner a dos de sus equipos en una final de Copa Libertadores por segundo año consecutivo. Cabe recordar que la edición de 2024 tuvo la victoria de Botafogo 3-1 ante Atlético Mineiro.

“Por ahora será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol“, comentó el presidente de la Confederación en una entrevista. Por supuesto, esto disparó los rumores de que Lima pudiese perder la sede de la final de Libertadores.

Samir Xaud, presidente de la CBF (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar también que la capital peruana ha tenido varios conflictos sociopolíticos que la pusieron en duda para albergar la final del máximo torneo de Sudamérica a nivel clubes. Ahí aparecieron otras opciones como Buenos Aires y Asunción, entre otras.

Palmeiras y Flamengo no se manifestaron y jugarán en Lima

Pese a las declaraciones del presidente de la CBF, tanto Palmeiras como Flamengo no han dado ningún tipo de paso para promover el cambio de sede para la final de la Copa Libertadores 2025. De esta manera, acatarán la decisión de Conmebol y jugarán en Lima, según informó UOL Esporte.

ver también Tiago Nunes perdió los papeles y denunció ventaja de Palmeiras vs. Liga de Quito en Libertadores

Samir Xaud había deslizado que “depende de ellos” (por Flamengo y Palmeiras) por si definían un cambio de sede. En ese sentido, la CBF iba a acompañar al diálogo y al pedido para con Conmebol. Finalmente, todo quedará en un deseo del directivo brasileño.

Publicidad

Publicidad

A su vez, el organismo sudamericano ya comenzó con la preventa de entradas para la final en el Estadio Monumental de Lima. Por ende, en Brasil, los hinchas ya tienen en claro que deberán viajar hasta la capital de Perú para ver a su equipo en la definición de la Libertadores.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el sábado 29 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora Lima) en el Estadio Monumental de Lima por la final de la Copa Libertadores 2025.

DATOS CLAVES

Palmeiras y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 contra Racing y Liga de Quito .

disputarán la final de la contra . El presidente de la CBF, Samir Xaud , deslizó la posibilidad de que la final se juegue en Brasil .

, deslizó la posibilidad de que la final se juegue en . La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental de Lima (Perú).

Publicidad