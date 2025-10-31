Samir Xaud, el máximo dirigente del fútbol brasileño, encendió la polémica al exigir que la final de la Copa Libertadores 2025 no se juegue en Lima y que en vez de eso pase a Brasil puesto que será un partido directo entre Palmeiras vs. Flamengo.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, dejó entrever su desacuerdo con la designación de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores y planteó que el partido definitorio se dispute en una ciudad de Brasil.

“Depende de ellos (Palmeiras y Flamengo). La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil”, comentó Samir Xaud en una primera instancia sobre el cambio de sede de la final de la Copa Libertadores.

“Por ahora será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, cerró el dirigente sobre cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, en Perú la noticia cayó como un balde de agua fría. Lima fue elegida por su infraestructura y experiencia en grandes finales, pero el estado de emergencia podría abrir el debate sobre la sede y dejar a la capital peruana fuera de la gran cita del fútbol sudamericano.

Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores, pero Brasil quiere cambiarla. (Foto: Conmebol)

Brasil quiere cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

Desde Brasil apoyan la medida dictada por Samir Xaud e Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia, habló sobre las posibilidades de que su ciudad sea la nueva sede de la final de la Copa Libertadores.

“Ante el estado de emergencia declarado en Lima, Perú, ofrecí a Brasilia como sede alternativa. Nuestra ciudad cuenta con una extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad, además de una consolidada experiencia en grandes acontecimientos deportivos internacionales”, sostuvo Ibaneis Rocha, ahora solo falta ver la respuesta de Conmebol ante el posible cambio de sede de la final de la Copa Libertadores.

¿Qué sede propone Brasil para la final de la Copa Libertadores?

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, propone que Lima no sea sede de la final de la Copa Libertadores y que en su reemplazo Brasilia sea el escenario para albergar el partido entre Palmeiras vs. Flamengo.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores será este sábado 29 de noviembre en Lima y se disputará entre Palmeiras vs. Flamengo. Aunque Brasil quiere cambiar la sede y trasladarla a Brasilia.