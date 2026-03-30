Mientras Sporting Cristal no define DT, Cerro Porteño fichó laureado entrenador para la Copa Libertadores

El inicio de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y el cuadro de Sporting Cristal se encuentra en un gran problema. Por el momento no han elegido a ningún reemplazante tras la salida de Paulo Autuori. Esto podría ser un tremendo problema, más que todo con el tiempo tan apretado que están teniendo a la hora de la búsqueda.

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Mientras tanto, uno de sus rivales en la fase de grupos decidió hacer una inversión importante al contratar a laureado DT. Se trata de Cerro Porteño, que ha hecho la presentación oficial de la contratación de Ariel Holan, que será el encargado de devolver al cuadro paraguayo a ser uno de los contrincantes más difíciles de este torneo internacional.

Ariel Holan será nuevo DT de Cerro Porteño. (Foto: Getty Images).

Si bien el club de Barrio Obrero todavía no ha hecho oficial la llegada del DT, se ha conocido por diferentes medios que tiene todo arreglado. Según Cardinal Deportivo de Paraguay, ya todo está listo para que se pueda dar la presentación este martes 31 de marzo. Y hablamos de un vínculo contractual por los próximo 18 meses.

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En La Florida tienen que estar muy atentos a esta llegada, que puede ser verdaderamente un dolor de cabeza para el equipo ‘celeste’. El cual, de por si ya tiene un grupo bastante difícil, como para sumarle un nuevo dolor de cabeza con un entrenador que podría perjudicarlos bastante en su camino a buscar de pasar de fase.

¿Quién será el nuevo DT de Sporting Cristal?

No hay novedad con respecto a la llegada de un nuevo entrenador para Sporting Cristal. Estos días han sido bastante tranquilos en La Florida a pesar que ya debería haber alguna noticia sobre el posible reemplazo de Paulo Autuori, más que todo sabiéndose que en el Rímac ya sabían de esta partida del DT brasileño.

El posible reemplazo eso sí podría llegar a ser Roberto Mosquera, quien dejó Sport Huancayo hace poco. Por lo que ante el silencio de la llegada de un DT, esta podría ser la opción más cercana que se tendría en el cuadro celeste. No obstante, todavía hay posibilidad que se piense en alguien nuevo para que tome las riendas del equipo.

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