Sporting Cristal enfrenta problema sumamente grave antes de su debut por la Copa Libertadores 2026

El club rimense atraviesa una crisis logística inesperada a pocos días de su estreno en la fase de grupos del torneo continental. La clausura del Estadio Nacional por parte de la Municipalidad de Lima ha dejado al equipo sin su escenario principal para recibir a Cerro Porteño.

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Sporting Cristal previo a la Copa Libertadores

La sanción municipal al primer escenario deportivo del país se dio tras los incidentes ocurridos en el festival “Una noche de salsa 14”. Las autoridades detectaron ruidos excesivos y aglomeraciones que derivaron en una multa de S/ 110,000 y el cierre temporal del recinto.

Esta medida de 48 horas pone en jaque la planificación de Sporting Cristal para el duelo pactado para el próximo 8 de abril. La directiva busca alternativas urgentes, ya que la Conmebol exige estadios que cumplan con estrictos protocolos de iluminación y seguridad.

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El estadio Alejandro Villanueva aparece como la primera opción lógica tras haber sido sede en la fase previa contra Carabobo. Sin embargo, la administración de Alianza Lima mantiene reservas debido a incidentes de violencia externos que ocurrieron en fechas pasadas.

El grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. (Foto: X).

¿Dónde jugará de local Sporting Cristal?

Otra alternativa bajo evaluación es el Miguel Grau del Callao, donde el equipo ya actuó frente a Sportivo 2 de Mayo. El principal inconveniente radica en los recientes enfrentamientos entre barras que empañaron el espectáculo y complican los permisos de la PNP.

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Fuera de la capital, el Estadio Mansiche de Trujillo surge como una posibilidad para descentralizar el encuentro de Copa Libertadores. La gran duda de este escenario es el estado actual del campo de juego, factor determinante para el estilo de juego de los celestes.

Sporting Cristal debe resolverlo pronto

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra en una carrera contra el tiempo para presentar sus descargos y levantar la clausura. De no lograrse una resolución favorable el lunes, el club deberá oficializar su sede alterna ante el máximo ente del fútbol sudamericano.

La hinchada espera una pronta solución para asegurar un aforo que permita una recaudación importante en este debut internacional. Sporting Cristal se juega más que tres puntos en un escenario de incertidumbre que afecta directamente su preparación deportiva y administrativa.

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