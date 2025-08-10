Asesor FIFA confirma la expulsión que debió sufrir Matías Di Benedetto ante Sport Boys: “Juego brusco grave”

Si bien ya pasaron algunas horas desde que Universitario de Deportes venció por 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental, aún persiste la polémica y sobre todo el comentario popular de que los cremas fueron ayudados por una decisión del juez principal y sobre todo del VAR tras la dura falta de Matías Di Benedetto en contra del volante rosado Erick Gonzáles, quien se retiró en camilla.

No iban ni 5′ del partido y el defensor de la ‘U‘ entró muy fuerte por atrás en una acción que claramente merecía ser expulsión, pero que solo terminó siendo tarjeta amarilla. La ‘Roca’ Gonzáles intentó seguir y no pudo, así que pidió su cambió y la historia de cómo siguió el duelo ya es conocida. A raíz de esta situación es que Miguel Ángel Scime se pronunció y mostró su veredicto.

El asesor FIFA realizó un análisis exhaustivo de la jugada en mención entre Matías Di Benedetto y Erick Gonzáles y no dudó en evidenciar una contundente postura de que se puso en riesgo la integridad del chalaco, además de que se apreció un juego brusco grave. A continuación, veremos a detalle las razones por las que Universitario de Deportes se salvó de haberse quedado con 10 jugadores.

¿Qué dijo exactamente Miguel Ángel Scime tras el Universitario vs. Sport Boys?

“La acción reúne los elementos de uso de fuerza excesiva, dado que el punto de contacto fue por encima del tobillo, utilizó la pierna y pie con velocidad e intensidad alta y el atacante estaba de espaldas. Se pone en peligro la integridad física del adversario, materializado en la lesión posterior”; publicó en primera instancia Miguel Ángel Scime a través de su canal oficial de ‘Youtube’.

Siguiendo en esta misma línea, el asesor FIFA enfatizó en la siguiente premisa respecto al duelo entre Matías Di Benedetto vs. Erick Gonzáles. “En términos reglamentarios, ‘uso de fuerza excesiva’ implica que el jugador se excede en la fuerza e impetuosidad empleadas o pone en serio riesgo la integridad física del oponente. La sanción correcta debió ser expulsión por juego brusco grave”.

El reconocimiento que recibió Matías Di Benedetto en Universitario

A pesar de seguir siendo duramente cuestionado por su accionar en el duelo entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys, Matías Di Benedetto fue reconocido en el equipo merengue tras haber llegado a los 100 partidos oficiales desde que arribó al fútbol peruano. Siendo bicampeón con la ‘U’ y uno de los líderes defensivos, nadie duda de que en estas temporadas ya se ganó un lugar muy importante en la hinchada crema.

Fuente: Universitario

