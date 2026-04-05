Previo a la Copa Libertadores: Mientras Universitario ganó el clásico, Tolima sacó este resultado en Colombia

Universitario de Deportes y Deportes Tolima se preparan para un choque electrizante este martes 7 de abril en el inicio de la Fase de Grupos. Ambos clubes llegan al debut continental tras disputar jornadas decisivas en sus respectivos torneos locales durante el pasado sábado.

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Universitario llega al partido ganando

El equipo peruano, dirigido por Javier Rabanal, aterrizará en Ibagué con un envión anímico fundamental tras vencer 1-0 a Alianza Lima. Aunque no ocupa la cima, este triunfo en el superclásico le permitió quitarle el invicto al cuadro blanquiazul y escalar posiciones críticas en el Apertura.

Con este resultado, la “U” suma 18 unidades y se mete de lleno en la pelea, recortando distancias con los actuales líderes Alianza Lima y Los Chankas. El equipo crema demostró una solidez defensiva envidiable que será su principal carta de presentación en territorio colombiano.

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Deportes Tolima sacó este resultado

Por su parte, el Deportes Tolima llega tras un vibrante empate 2-2 frente a Independiente Santa Fe en el Manuel Murillo Toro. El conjunto de Ibagué mostró una gran capacidad de reacción para igualar el marcador, aunque dejó dudas estructurales en su zona posterior ante los ataques del “León”.

Deportes Tolima igualó ante Independiente Santa Fe. (Foto: X).

El equipo colombiano mantiene un invicto importante en su feudo, un factor que buscarán ratificar en su estreno internacional de este martes. Sin embargo, los dos goles encajados en la liga local encienden las alarmas sobre la vulnerabilidad que los atacantes cremas podrían intentar capitalizar.

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La comparativa de rendimientos recientes ofrece un escenario de paridad absoluta para la Copa. Mientras Universitario llega con la confianza de haber ganado el partido más importante del año, Tolima confía en su poderío ofensivo y en el conocimiento de su campo para sumar de a tres.

¿Cuándo juega Universitario vs. Deportes Tolima?

Para este esperado debut, la efectividad en las áreas será el factor determinante que defina al primer líder del Grupo B. Universitario apostará por el orden táctico de Rabanal, mientras que el equipo de David González buscará imponer condiciones a través de su juego vertical y físico.

El pitazo inicial en el Estadio Manuel Murillo Toro está pactado para este martes a las 19:00 (hora peruana). Ibagué será el epicentro donde se mida la resistencia de un Universitario que acecha la punta en Perú frente a la resiliencia de un Tolima que quiere hacerse fuerte en el continente.

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Deportes Tolima llega con empate a la Copa Libertadores. (Foto: X).

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