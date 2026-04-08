Tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras 1-0 ante Cerro Porteño

La Copa Libertadores ha iniciado y con ello se vienen presentando buenos encuentros. Uno de ellos fue el que se dio en el Callao entre Sporting Cristal y el conjunto de Cerro Porteño. Duelo con una gran cantidad de emociones que se terminaron de vivir en el Estadio de Miguel Grau en el Callao.

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En el primer tiempo se vio a un cuadro ‘celeste’ bastante entusiasta, buscando el arco rival. Pero sin llegar a tener tanta claridad como se podría esperar, no obstante siempre se les vio mejor. Hasta que se quedaron con superioridad numérica tras una expulsión de Cecilio Domínguez, que terminó de tirarle un balón en la cara a Maxloren Castro.

En la segunda mitad se vio un duro encuentro, en donde el conjunto de Zé Ricardo se fue con todo en busca del gol. Pero claro, no fue nada fácil ante un equipo paraguayo que su gran virtud es la de defender. No obstante, a los 82 minutos apareció Felipe Vizeu para empujar un balón que quedó botando en el área.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F

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¿Quiénes conforman el grupo F de la Copa Libertadores?

En este caso, el cuadro de Sporting Cristal es uno de los participantes del Grupo F de la Copa Libertadores. Así como también Cerro Porteño de Paraguay, los otros dos equipos son el Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia.

Participantes del Grupo F (Foto: Conmebol Libertadores).

El fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El conjunto de Sporting Cristal tiene un duro fixture, pero en el que debe de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a la siguiente ronda.

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Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño

Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño Fecha 2 : Palmeiras vs Sporting Cristal | 16 de abril

: Palmeiras vs Sporting Cristal | 16 de abril Fecha 3: Sporting Cristal vs Junior | 28 de abril

Sporting Cristal vs Junior | 28 de abril Fecha 4 : Sporting Cristal vs Palmeiras | 5 de mayo

: Sporting Cristal vs Palmeiras | 5 de mayo Fecha 5 : Junior vs Sporting Cristal | 20 de mayo

: Junior vs Sporting Cristal | 20 de mayo Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | 28 de mayo

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