Polémica en Matute: árbitro brasileño y el VAR ignoran presunta mano de Sergio Peña en Alianza Lima vs. U. de Chile

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana 2025 no le escapa a la polémica. Es que el primer tiempo tuvo algunas jugadas en las que hubo dudas y decisiones arbitrales que pudieron cambiar el resultado. Así como se anuló un gol para el conjunto blanquiazul, también hubo una presunta mano de Sergio Peña dentro del área, ignorada por el árbitro brasileño Ramón Abatti y el VAR.

A la mitad de la primera parte, Universidad de Chile tuvo un tiro libre desde su costado izquierdo, el cual iba al área. Sin embargo, se desvía en uno de los futbolistas de la barrera, Sergio Peña. Inmediatamente, algunos jugadores visitantes pidieron mano, pero Ramón Abatti marcó tiro de esquina.

Antes del córner, el árbitro brasileño tuvo una charla con el VAR, comandado por Wagner Reway. La repetición de la transmisión oficial mostró que Sergio Peña desvió el balón con su mano, aunque no hubo ningún tipo de revisión. Por lo tanto, todo siguió como si no hubiese pasado nada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En redes sociales, hubo muchos cuestionamientos por haber ignorado esta presunta mano de Peña, que hubiese sido un penal para Universidad de Chile. Habría sido la jugada de mayor peligro posible en favor del visitante y la posibilidad de abrir el marcador.

VAR intervino y anuló gol de Fernando Gaibor

Antes del final del primer tiempo, Fernando Gaibor anotaba el 1-0 parcial para adelantar a Alianza Lima y todo era festejo en el Alejandro Villanueva. Sin embargo, el árbitro fue rápidamente a ver la acción por pedido del VAR, ya que la jugada empezó con una mano de Kevin Quevedo.

Publicidad

Publicidad

Por este motivo, el gol fue anulado a instancias del VAR y todo quedó 0-0 al final del primer tiempo. Aunque, las polémicas no faltaron en un partido parejo, friccionado y con pocas situaciones de peligro.

Tweet placeholder

Todo Universidad de Chile pidió mano y penal de Hernán Barcos

Así como se ignoró la mano de Sergio Peña, el árbitro tuvo otra jugada en donde pudo haber intervenido, al igual que el VAR. De un tiro de esquina, hubo una mano de Hernán Barcos clara, pero para el juez brasileño no fue intencional debido a un rebote dentro del área.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Carlos Zambrano se fue expulsado por doble amarilla tras codazo a Aránguiz

Al minuto 18 del complemento, fuera de toda polémica, pero con suma incidencia en el partido, Carlos Zambrano vio la tarjeta roja por doble amonestación. Un codazo a Charles Aránguiz provocó su expulsión, como aquella en la semifinal de Copa América 2015 entre Perú y Chile con ambos protagonistas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Una expulsión clara, que terminó por comprometer al conjunto blanquiazul sobre el final del partido, más allá de que todo terminó sin goles y con todo abierto para el partido de vuelta de la próxima semana en Coquimbo.

Recuerda que el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se puede ver en vivo por la plataforma Disney+. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.