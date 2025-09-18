¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Luego de jugarse la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile, ahora se confirmó cuándo será el partido de vuelta en territorio chileno en el partido que definirá quién pasará a semifinales.

Y es que si bien el resultado fue ajustado en el partido de ida, la llave de cuartos de final todavía está abierta y todo se tendrá que definir en la vuelta de la Copa Sudamericana. Por ello, es que la Universidad de Chile será local ante Alianza Lima, aunque a puertas cerradas.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. (Foto: Copa Sudamericana)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima juega con la Universidad de Chile por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana el próximo jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM en el estadio de Coquimbo. Hay que recordar que el partido será sin público y a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

