¿Con hinchada visitante? Alianza Lima viaja a Chile para jugar partido amistoso

Una grata sorpresa llegó a Alianza Lima: el cuadro íntimo fue invitado a Chile para jugar un partido amistoso. Siendo elegido para ser el protagonista del partido final de la Gira Centenario, el cuadro íntimo llegará hasta el Estadio Monumental de Santiago para enfrentar a Colo Colo.

La noticia se hizo oficial a través de las redes sociales de Colo Colo. Colocando la información tanto en su cuenta de Instagram como de X, el ‘Cacique’ informó que jugará ante Alianza Lima en el último partido de la Gira Centenario. Con esto, se cierra un recorrido que se hizo por todo Chile en honor a los 100 años de Colo Colo.

Y es que la información precisa que Colo Colo jugará ante Alianza Lima este sábado 6 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago. Dicho partido será por la final de la Gira Centenario, serie de partidos que han realizado las exfiguras del ‘Cacique’ por los 100 años de la institución.

Alianza Lima y Colo Colo jugarán partido amistoso. (Foto: Instagram)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por partido amistoso?

Alianza Lima y Colo Colo se enfrentan este sábado 6 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago. El partido será válido por la final de la Gira Centenario.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo por partido amistoso?

El partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá seguir en vivo y en directo por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo por partido amistoso?

El partido amistoso entre Alianza Lima vs. Colo Colo se jugará desde las 5:00 PM de este sábado 6 de septiembre en el estadio Monumental de Santiago.

