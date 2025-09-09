La situación de Independiente de Avellaneda tras el fallo de la Conmebol no ha sido el mejor posible. El club argentino terminó perdiendo su lugar en la Copa Sudamericana, pero no solo eso. Sino que ahora se ha convertido en el “hazmerreír” tras un último comunicado que los dejó en jaque ante el máximo ente del fútbol en Sudamérica.

En Chile no han dejado pasar la oportunidad para burlarse del ‘Rojo’ y el medio RedGol publicó: “Independiente sigue siendo el hazmerreír de Sudamérica: la Conmebol se los pasea”. Esto después de un comunicado que hizo el cuadro argentino, que amenazó a la Conmebol. Pero a pesar de esto, en Paraguay no los han tomado muy enserio.

Por parte de Independiente pidieron lo siguiente a la Conmebol: “que se elimine toda referencia a nuestra institución del museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia” y “que restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol”.

Pero por parte de la Conmebol no se lo han tomado nada enserio e incluso se podría decir que han dado una respuesta casi inmediata. Ya que en una publicación de la Copa Libertadores se pueden ver los títulos ganados por Independiente en el año 1974 y 1975.

La respuesta de los jugadores de Independiente

Por otro lado, los jugadores de Independiente esta semana también se manifestaron tras su eliminación en la Copa Sudamericana. Lamentando que solo se castigue a uno de los equipos involucrados, cuando según ellos lo mejor habría sido que ambos sean expulsados de la competición. Así como también esperaban que el partido se pueda llegar a concluir a puertas cerradas.

“Injusticia: es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego. Sino nos toca ver, como un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, explicó Marcone.

Alianza Lima vs. la Universidad de Chile

Por otro lado, la eliminación de Independiente dejó el camino libre para que Alianza Lima pueda enfrentar a la Universidad de Chile. Este encuentro para muchos hinchas es tomado como una revancha por lo que ocurrió en la Copa Libertadores del 2010. En donde los chilenos terminaron eliminando de forma polémica a los ‘blanquiazules’.

En este caso, el encuentro de ida será el día jueves 18 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Mientras que el juego de vuelta será el jueves 25 del mismo mes en el coloso de Francisco Sánchez Rumoroso en Chile.

Hay que precisar que el duelo de ida no tendrá público visitante, mientras que el duelo de vuelta será a puertas cerradas.

