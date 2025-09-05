Es tendencia:
¿Alianza Lima podría ser perjudicado? La tajante respuesta de U. de Chile a Independiente: “Promueven el odio”

Una llamativa decisión por parte de Universidad de Chile podría tener como consecuencia un nuevo episodio luego del fallo de Conmebol. A continuación, vamos con los detalles.

Por Renato Pérez

Independiente vs. U. de Chile.
© Composición BOLAVIP.Independiente vs. U. de Chile.

La más reciente determinación de Conmebol sigue generando diversas polémicas alrededor del continente sudamericano. Ahora que se pudo confirmar que Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y que por ende Independiente de Avellaneda queda fuera de la competencia, fueron los argentinos quienes no se quedaron callados alegando claramente que en esta ocasión la violencia le ganó al fútbol.

Fuente: Conmebol

Fuente: Conmebol

“Manifestar el más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside. Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”; es el resumen del comunicado de Independiente de Avellaneda que ahora tuvo una respuesta por parte del rival de turno.

Fuente: Independiente

Fuente: Independiente

Así es. Desde Universidad de Chile tomaron una clara postura ante lo sucedido y no se quisieron quedarse inmóviles. Si bien muchos se preguntan si esta actitud de las instituciones en cuestión post fallo de Conmebol podría perjudicar en algo a Alianza Lima, lo concreto es que no y desde Matute solo deberán prepararse al máximo de cara a los duelos por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dice el comunicado oficial de Universidad de Chile en respuesta a Independiente?

“El Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia”; se puede apreciar en el comunicado de Universidad de Chile.

Fuente: Universidad de Chile
Fuente: Universidad de Chile

En líneas siguientes se puede apreciar una especie de sugerencia y recomendación por parte de la institución hacia los altos mandos de Independiente de Avellaneda en una clara señal de que podrían tomar el camino de la apelación para ejercer sus derechos de reclamo, tal y como lo indica la normativa de Conmebol. Es más, hasta mencionan a la FIFA como una última instancia para ello y no realizar llamados públicos con los que no concuerdan.

¿Cuál fue la reacción de Alianza Lima ante el más reciente fallo de Conmebol?

Sin ánimos de meterse en la determinación por parte de Conmebol en donde dejaban en el camino de competencia a Independiente de Avellaneda, desde Alianza Lima simplemente notificaron la información de que enfrentarán a Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y con ello dieron detalles de las fechas en las que se jugarán los encuentros de ida y vuelta, a falta de la confirmación de dónde jugarán los sureños en condición de local.

