Así reaccionó Alianza Lima al fallo de Conmebol y su duelo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Luego de varios días de espera, por fin se pudo conocer cuál fue la determinación de Conmebol respecto a los incidentes que se dieron en el partido entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile. Es el equipo sureño que accederá a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y desde Alianza Lima empiezan a reaccionar de manera llamativa tras conocer a su rival de turno.

En cuanto al comunicado oficial de Conmebol, dice lo siguiente: “Descalificar al Club Independiente de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones. Multa de 150 mil dólares. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

Fuente: Conmebol

Esta reciente decisión de Conmebol espera por distintos escenarios y seguramente mayores discordias por parte de los directivos de Independiente de Avellaneda, pero lo concreto es que Universidad de Chile fue el vencedor de la contienda y ahora se alistan para enfrentar a Alianza Lima en llaves de ida y vuelta en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, club que por cierto envío un mensaje por redes sociales.

La reacción de Alianza Lima tras saber que U. de Chile será su rival en la Copa Sudamericana

“¡Esta es la llave de cuartos de final que enfrentaremos! ¡Vamos con todo!”; fue el mensaje que compartió Alianza Lima a través de sus diversos canales digitales anunciando de manera oficial lo que serán los encuentros ante Universidad de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, además anunciando cómo se jugarán los duelos de ida y vuelta.

Si bien es cierto que muchos se preguntaron el motivo por el que la institución blanquiazul demoró bastante en anunciar algún tipo de respuesta o reacción ante el fallo de Conmebol que fue emitido el día de ayer en horas de la noche, lo concreto es que Alianza Lima tan solo estaba a la espera que dicha situación pueda ser oficial desde hace días. A partir de esta decisión es que empezarán con los preparativos al respecto para seguir en el camino del torneo internacional.

¿Cuándo se jugará la llave de Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs. U. de Chile?

La llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará en partidos de ida y vuelta. El primer duelo se disputará el próximo 18 de septiembre a las 19:30 hora local y el encuentro definitivo está programado para el 25 de septiembre a la misma hora. Es importante destacar que el cotejo en Matute solo será con hinchada local, mientras que la vuelta en territorio sureño no tendrá público.

